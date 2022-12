Jalgaon Sports News : भुसावळची प्रियंका ठरली Best Boxer!

भुसावळ (जि. जळगाव) : शहरातील संत गाडगेबाबा महाराज हिंदी महाविद्यालय व छत्रपती शाहू महाराज बॉक्सिंग अकॅडमीचे खेळाडू असलेले तीन मुले, दोन मुली व एक औरंगाबाद विद्यापीठाचा विद्यार्थी अशा सहा जणांची ‘ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी चॅम्पियशिप’साठी निवड झाली आहे. यात जळगाव जिल्ह्यात प्रथमच भुसावळच्या महिला बॉक्सिंग खेळाडूची बेस्ट बॉक्सर म्हणून निवड झाली आहे. (Priyanka of Bhusawal became Best Boxer selected for All India University Championship Jalgaon Sports News)

नागपूर येथे नुकत्याच बॉक्सिंगच्या स्पर्धा झाल्या. या स्पर्धेत संत गाडगेबाबा महाराज हिंदी महाविद्यालयाचे व श्री छत्रपती शिवाजी महाराज बॉक्सिंग ॲकॅडमीचे विद्यार्थी ४६ ते ४८ प्रथमेश आव्हाड, ५१ ते ५४ गोपाळ दीपक खंडारे ४८ ते ५१ अमन भालेराव, ४५ ते ४८ प्रियंका चिंतामणी शिरसाळे, ४८ ते ५० पूजा अण्णा शिंदे तर याच बरोबर औरंगाबाद विद्यापीठाचा विद्यार्थी ५१ ते ५४ रितेश मोरे या विद्यार्थ्यांची ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी चॅम्पियनशिपसाठी निवड झाली आहे.

नागपूर येथे झालेल्या २१ व्या वरिष्ठ महिला बॉक्सिंग राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेत छत्रपती शाहू महाराज बॉक्सिंग अकॅडमीच्या प्रियंका शिरसाळेने महाराष्ट्र राज्यात सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणजे बेस्ट बॉक्सर ट्रॉफी मिळवली व सुवर्णपदक पटकावून जिल्ह्याची पहिली वरिष्ठ महिला बॉक्सर असा मान मिळवला आहे.

