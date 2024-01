Jalgaon KBCNMU News : मराठी भाषा पंधरवड्यानिमित्त उद्यापासून विद्यापीठात कार्यक्रम

जळगाव : कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या भाषा अभ्यास प्रशाळा व संशोधन केंद्रातील मराठी विभागातर्फे मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त सोमवार (ता. १५) ते २८ जानेवारीदरम्यान विविध कार्यक्रम होणार आहेत. ( Program in Bahinabai Chaudhary University on the occasion of Marathi Language Fortnight jalgaon news)