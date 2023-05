By

Jalgaon News : जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २०२२-२३ भविष्य निर्वाह निधीचा वार्षिक हिशोब त्वरित उपलब्ध व्हावा; यासाठी अर्थ विभागाने सुविधा केली आहे. वित्त विभागाने कर्मचाऱ्यांना काही मिनिटांत भविष्य निर्वाह निधीचे वार्षिक खाते उतारा १ मेस जिल्हा परिषद संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले आहेत. (Provident Fund Account Statement available on website of zp jalgaon news)

जिल्‍हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेचे कामकाज सोयीचे होण्याच्या दृष्टीने ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे. त्याच दृष्टीने भविष्य निर्वाह निधीचे कर्मचाऱ्यांच्या २०२२-२३ शिल्लकीचे उतारे जिल्हा परिषद संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले आहेत.

संबंधित कर्मचाऱ्यांना १ मे २०२३ पासून जिल्हा परिषदेच्या http://zpjalgaon.gov.in/ या संकेतस्थळावर जाऊन एका क्लीकवर भ.नि.नि क्रमांकानुसार हे उतारे बघता येतील व त्यांची प्रिंटही काढता येणार आहे.

दुरुस्‍ती असल्‍यास संपर्क साधा

२०२२-२३ चे खाते उताऱ्यांमध्ये काही दुरुस्ती आढळल्यास एक महिन्याच्या आत विभाग प्रमुखांमार्फत अर्थ विभागाच्या भविष्य निर्वाह निधी शाखेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बाबूलाल पाटील यांनी केले आहे.

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी बाबूलाल पाटील, उपमुख्य व लेखा व वित्त अधिकारी राजेंद्र खैरनार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. लेखे पूर्ण करण्यासाठी लेखाधिकारी दिलीप वानखेडे, कनिष्ठ लेखाधिकारी विकास रुळे व सर्व भविष्य निर्वाह निधी शाखेतील कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.