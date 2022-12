By

जळगाव : जिल्ह्यात आतापर्यंत ८० टक्के कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात आला आहे. कापूस आल्यानंतर त्याची विक्री १५ ते २० दिवसांत करणे अपेक्षित असते, अन्यथा कापसाचे वजन कमी होते अन्‌ दर्जाही खालावतो. मागील वर्षी अतिवृष्टीने कापसाचे पीक वाया गेले होते. यामुळे कापूसटंचाई निर्माण झाली होती. कापूस कोठेच मिळत नव्हता. यामुळे मागील वर्षी कापसाला एप्रिल व मे महिन्यात १३ ते १४ हजारांचा दर मिळाला होता. यंदाही तसाच दर मिळेल, अशी आशा ठेवणे हितावह असले, तरी दर्जा खालावल्यानंतर जादा दर कसा मिळेल, असे कापूस अभ्यासकांना वाटते. (Quality of cotton declining weight is decreasing 80 percent cotton at home Latest Jalgaon News)

कापूस निर्यात बंद आहे. कापूस निर्यात सुरू झाली, की कापसाला मागणी वाढून १३ ते १४ हजारांचा दर कापसाला मिळेल, अशा अफवांचे पीक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आले आहे. शेतकऱ्यांनी चांगल्या दराचे वाट पाहावी. मात्र, दर चांगले मिळेल नाही, तर आता असलेला दरही मिळणार नाही. यामुळे काही प्रमाणात कापूस विक्रीस आणणे हितावह ठरेल, असा सल्ला कापूस अभ्यासकांनी दिला आहे.

यंदाचा हंगाम दोन वेळच्या वेचणीत संपुष्टात आला आहे. अनेकांनी कापूस उपटून पाटाच्या पाण्यावर येणारी पिकांसाठी पेरण्या सुरू केल्या आहेत. घरात अधिक काळ कापूस ठेवल्यास दर्जा अन्‌ वजनातील घट तोट्यात घालणारी असते, याचा विचार शेतकऱ्यांनी करायला हवा. सध्या कापसाला दोन दर आहेत. त्यात आठ ते साडेआठ हजार व साडेआठ ते नऊ हजारांचा दर आहे.

First Paralympic Winner : मुरलीकांत पेटकर सांगतायत अपंग खेळाडूंसमोरील आव्हाने

हेही वाचा: Jalgaon Dam Construction : पाडळसे, शेळगाव प्रकल्पांचे भाग्य उजळो!

तीस हजार गाठींचा कापूस

आतापर्यंत बाजारात दोन लाख गाठींचा कापूस बाजारात येणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ ३० हजार गाठींचा कापूस बाजारात आला आहे.

"मागील वर्षी फेब्रुवारी ते मे महिन्यादरम्यान कापसाला १३ ते १४ हजारांचा दर मिळाला होता. यंदाही तसाच दर मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. सध्याचा दर बऱ्यापैकी आहे. मात्र, दोन पैसे जास्त मिळतील. जेव्हा दर वाढतील, तेव्हा कापूस विकू, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे." -किशोर चौधरी, शेतकरी

हेही वाचा: Jalgaon News : बिबट्याच्या पिल्लाच्या मृत्युला जबाबदार कोण?