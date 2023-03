Political News : कटारिया, चौधरी यांचा भाजपमध्ये प्रवेश

लोहारा (जि. जळगाव) : मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांच्या विचाराने प्रेरित होऊन व त्यांच्या नेतृत्वाखाली लोहारा येथील उद्योजक व समाजसेवक राहुल कटारिया व माजी सरपंच पती शांताराम चौधरी यांनी आपल्या समर्थकांसह भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश केला. (Rahul Kataria and Shantaram Chaudhary along with their supporters join bjp jalgaon news)

त्यांच्यासोबत विजय चौधरी , मनोज सोनार, विजय जैन, संजय माळी, यशवंत शेळके, रवी पाटील, ईश्वर चौधरी, ज्ञानेश्वर चौधरी, नितीन चिंचोले, दीपक बोरसे, रामराज्य फाउंडेशनचे अध्यक्ष संतोष कोळी,

संतोष सोनवणे (अहिरे), उमेश चौधरी, समाधान धनगर, शानू शहा, राठोड रामेश्वर व कैलास जाधव यांनीही भाजपमध्ये मंत्री महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली जाहीर प्रवेश केला.

सर्व प्रवेश केलेल्या कार्यकर्त्यांचा गिरीश महाजन यांनी सत्कार केला. या वेळी गावाच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहण्याचा विश्‍वास राहुल कटारिया यांनी व्यक्त केला.