Fake ₹500 Notes Seized : जळगावात सिनेस्टाईल थरार! बैलगाडीला धडक देऊन पळणाऱ्या कारमधून 500 रुपयांच्या नकली नोटा अन् तलवारी जप्त; 24 बंडले आढळल्याने गूढ वाढले

रावेर (जळगाव) : दरोडा टाकण्याच्या उद्देशाने शहरात कारमधून पोलिसांनी दोघांना साहित्यासह अटक केली. यातील तिघे फरारी झाले आहेत. कारमध्ये ५०० रुपयांच्या बनावट नोटांची २४ बंडले आढळून आल्याने या प्रकरणाचे गूढ वाढले (Fake ₹500 notes recovered from car in Raver) आहे..तालुक्यातील पालकडून रमजीपूरमार्गे भरधाव कार (एमएच १९, इए २४०३) रसलपूरकडून शहरातून नागझिरी रोड, पाराचा गणपती, रथ गल्ली, महात्मा गांधी चौकमार्गे जात होती. कार भरधाव वेगाने येत असताना, तिने अनेकांना कट मारला, तर एका बैलगाडीला धडकही दिली..याबाबत समजताच अनेक नागरिक आपली दुचाकी घेऊन या कारचा पाठलाग करू लागले. त्यामुळे कारचालकाने शहरातील नागझिरी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक, पाराचा गणपती मंदिर, लालबहादूर शास्त्री चौक, महात्मा गांधी चौकमार्गे आठवडे बाजाराकडून पाताळगंगाकडे जाणारा पाणंद रस्त्याने कार वळवली. मात्र, ही कार रस्त्यावर पाणी व चिखल असल्यामुळे रुतली..FDA Maharashtra Raid : तुकाराम मुंढेंचा दणका! महाराष्ट्रात पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांवर FDA ची मोठी कारवाई, 90 लाखांचा साठा जप्त; पुणे, नांदेड, बीड, सोलापुरात छापे.दरम्यान, नागरिक व पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. या वेळी कारमधील तिघे पळून जाण्यात यशस्वी झाले. पोलिसांनी चालकासह दोघांना अटक केली. कारमध्ये ५०० रुपयांच्या नकली नोटा, दीड हजार रुपयाची ३७ इंचाची लोखंडी तलवार, प्लॅस्टिकच्या पिशवीत मिरचीची पावडर (तिखट), लोखंडी टॉमी, पिंचीस, १५ फूट लांबीचा सुती दोर आदी साहित्य पोलिसांनी जप्त केले..Akkalkot Bridge : पुलाची रुंदी 5.5 ऐवजी 9 मीटर करा! चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड महामार्गावर अपघाताचा धोका? अक्कलकोटच्या मुगळी ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव.या प्रकरणी ईश्वर चव्हाण यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रावेर पोलिस ठाण्यात निखिल प्रवीण पाटील (रा. घोडबंदर रोड, कासार वडवली, जि. ठाणे), अल्ताफ जलाल शेख (साईनगर, जि. ठाणे), मेहेरबान जहांगीर तडवी (पाल, ता. रावेर) यांना पोलिसांनी अटक केली. उपनिरीक्षक तुषार पाटील, समाधान ठाकूर, ईश्वर चव्हाण, सुनील वंजारी, श्रीकांत चव्हाण, विशाल पाटील, प्रमोद पाटील, सुकेश तडवी तपास करीत आहेत. या संशयितांकडून अन्य गंभीर गुन्हेही उघडकीस येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.