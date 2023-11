Jalgaon News: भूसंपादनाचा पावणेचार कोटींचा मोबदला; शेतकऱ्यांनी मानले पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार

By

Jalgaon News : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून २००८ मध्ये जिल्ह्यातील भडगाव, एरंडोल व पारोळा तालुक्यातील नद्या व कालवे जोडून भूजल पातळी वाढवण्यासाठीचे काम मंजूर करण्यात आले होते. या कामात जमीन संपादन झालेल्या १४३ शेतकऱ्यांना २०१८ मध्ये पन्नास टक्के मोबदला रक्कम मिळाली होती.

त्यानंतर पाच वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर ३ कोटी ७४ लाख ९२ हजारांची उर्वरित मोबदला रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद गगनात मावत नव्हता. शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेत आभार मानले. (remaining land acquisition compensation amount of 3 crore 74 lakh will get farmer jalgaon news)

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून भडगाव (जुवार्डी, आडळसे, पथराड, गुढे), एरंडोल (गालापूर) व पारोळा (पळासखेडे सिम, नगांव, मंगरूळ, मोरफळ) तालुक्यातील ६ नदीजोड योजनांसाठी १४३ शेतकऱ्यांच्या २००८ पासून लघू पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून जमीन संपादन करण्यात आल्या होत्या.

निधी ‍वितरित न झाल्याने शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे प्रलंबित होते. याबाबत याभागातील शेतकऱ्यांनी आमदार किशोर पाटील यांच्यामाध्यमातून पालकमंत्री पाटील यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विषयात लक्ष घालून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लघू पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली ठाकरे व जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे यांच्याकडून शेतकऱ्यांचा विषय समजून घेतला. २९ मार्च २०२३ ला याबाबत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी वितरणात काही अडचण नव्हती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ नोव्हेंबर २०२३ ला निधी वितरणाचे आदेश दिले. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या खात्यावर दिवाळीच्या आधी मोबदला रक्कम मिळणार आहे.

"पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार किशोर पाटील यांनी केलेला पाठपुरावा व जिल्हाधिकाऱ्यांची सकारात्मक भूमिका यामुळे आम्हाला अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर उर्वरित मोबदला रक्कम मिळाली आहे." - उत्तम पाटील, शेतकरी, गुढे (ता. भडगाव)

"मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आमदार किशोर पाटील यांनी केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा, पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिलेल्या सूचनांमुळे पंधरा वर्षाच्या संघर्षानंतर आम्हा शेतकऱ्यांच्या खात्यात शंभर टक्के मोबदला रक्कम दिवाळीच्या आधी मिळणार आहे. यापेक्षा दुसरा मोठा आनंद नाही" - रमेश पाटील, शेतकरी, रा. जुवार्डी (ता.भडगाव)