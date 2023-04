Jalgaon News : रस्त्याचे काम थांबवा, कॉंक्रिटीकरण करायचेय; ‘अंधेरनगरी चौपट राजा’चा प्रत्यय!

जळगाव : शासनाने दिलेल्या ४२ कोटींच्या निधीतून शहरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण सुरू आहे. त्यात शिवाजीनगरातील दूध फेडरेशन ते रेल्वेस्थानकापर्यंत रस्त्याचे काम सुरू झाले. खडी टाकून केवळ डांबरीकरण बाकी असताना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. (road work from Dudh Federation to Railway Station is stop by pwd by giving reason of concretization jalgaon news)

कारण आता या रस्त्याचे कॉंक्रिटीकरण करावयाचे असून, त्याचा प्रस्ताव गेला असल्याचे सांगण्यात आले. आहे त्या परिस्थितीत कामबंद करण्यात आल्याने ‘अंधेरनगरी चौपट राजा’, अशी जळगावची स्थिती झाली आहे.

महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने राज्य शासनाने शहरातील रस्त्यांसाठी ४२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. त्यातून शहरातील ४९ रस्त्यांची कामे करण्यात येत आहेत. त्यातील काही रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत, तर काही रस्त्यांची कामे सुरू होणार आहेत. याच निधीतून दूध फेडरेशन ते रेल्वेस्थानक रस्त्याचे काम सुरू आहे. मक्तेदाराने या रस्त्यावर खडी टाकली आहे. रस्त्यावर मुरूम टाकून दबाई केली आहे.

आता केवळ डांबरीकरण करण्याचे बाकी आहे. येत्या दोन दिवसांत डांबरीकरण व सीलकोट झाल्यानंतर रस्त्याचे काम पूर्ण होणार होते. मात्र, काम थांबविण्याचे आदेश आले. याच निधीतून मोहाडी रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. टॉवर चौक ते अजिंठा चौफुलीपर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण अद्याप सुरू झालेले नाही.

काम थांबविण्याचे आले आदेश

दूध फेडरेशन ते रेल्वेस्थानक रस्ता, टॉवर चौक ते अजिंठा चौफुली रस्ता व मोहाडी रोड भागातील नुक्कड वडापाव ते हॉटेल गोल्डनपर्यंतच्या रस्त्याचे काम थांबविण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आले आहेत. शासनाच्या ४२ कोटींच्या निधीतील हे रस्ते असले, तरी त्यांचे काम थांबविण्यात यावे, असे मक्तेदाराला कळविले आहे. दूध फेडरेशन रस्त्याचे फक्त डांबरीकरण बाकी होते. मात्र, तेही आता थांबविले आहे.

कॉंक्रिटीकरणाची झाली आठवण

शहरातील वरील रस्त्यांची अत्यंत दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे शासनाच्या ४२ कोटींच्या निधीतून ही कामे सुरू झाल्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला कॉंक्रिटीकरणाची आठवण झाली. राज्य महामार्गाचे कॉंक्रिटीकरणाचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यानुसार हे तिन्ही रस्ते राज्य महामार्ग असल्याचे सांगण्यात आले.

त्यामुळे या रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आता या रस्त्यांची कामे बंद करण्याचे आदेश दिल्याने मक्तेदाराने सध्या ही कामे बंद केली आहेत.

मंजुरी, निविदा, मग कॉंक्रिटीकरण

राज्य महामार्ग असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे या रस्त्यांचे कॉंक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. त्याच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याच्या निविदा काढून कॉंक्रिटीकरण करण्यात येणार आहे. त्याला तीन ते चार महिन्यांचा किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत दूध फेडरेशन रस्त्याचे काम अर्धवटच राहणार काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव

जळगावची स्थिती आता ‘अंधेरनगरी चौपट राजा...’ या उक्तीप्रमाणे झाली आहे. प्रशासन, राज्य व महापालिकेतील सत्ताधारी यांच्यात कोणताही समन्वय नाही. प्रशासनातील अधिकारी मनाला वाटेल त्याप्रमाणे आदेश काढत आहेत, तर सत्ताधारीही त्याप्रमाणेच काम करीत आहेत. यात मात्र जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे.

दूध फेडरेशन रस्त्याचे काम अर्धवट झाले आहे. आता पुन्हा कॉंक्रिटीकरणासाठी किती दिवस वाट पाहावी लागेल, याची प्रतिक्षा आहे. चार ते पाच महिने लागणार असतील, निदान डांबरीकरण करून घेण्यास काय हरकत आहे, तोपर्यंत जनतेचा त्रास वाचेल. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विचार करण्याची गरज आहे.