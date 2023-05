Sakal Impact : अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘त्या’ वाहनांचा लिलाव

Jalgaon News : जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी प्रशासकीय इमारतीत अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या २८ वाहनांचा लिलाव जळगाव तहसील प्रशासनाने काढला आहे.

येत्या २० मेस सकाळी अकराला या वाहनांची लिलाव प्रक्रिया होणार आहे. (sakal impact Tehsil administration has auctioned 28 vehicles transporting illegal sand in administrative building on 20 may jalgaon news)

वाहनधारकांनी आपले वाहन सोडविण्यासाठी दंडाची रक्कम भरावी व लिलाव प्रक्रिया थांबवावी, असे आवाहन तहसीलदार विशाल सोनवणे यांनी केले आहे.

दरम्यान, १० मेस ‘सकाळ’ने ‘जिल्हाधिकारी कार्यालयात अवैध वाळूच्या वाहनांची भरली जत्रा’ या आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्याची दखल घेत हे लिलाव काढले आहेत. २८ वाहनांच्या विक्रीतून तहसील प्रशासनास सुमारे ८० लाखांचा महसूल अपेक्षित आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या दीड दोन वर्षांपासून अवैध वाळू वाहतूक करणारी डंपर, ट्रक, ट्रॅक्टर, ट्राली, अशी शंभरापेक्षा अधिक वाहने महसूल विभागाने जप्त करून ठेवली आहेत. अवैध वाळू नेणाऱ्या वाहनाला दंड लाखात असतो. तेवढी वाहनांची किंमत नसते. मात्र, वाळू चोरी करणे गुन्हा आहे.

दंड न भरल्यास वाहन जप्त केले जाते. अशा अनेक वाहनांनी अवैध वाळूचा उपसा केला. महसूलच्या कारवाईत वाहन जप्त केल्यानंतर दंडच भरावा लागतो. त्याशिवाय वाहन सोडले जात नाही. या वाहनांनी प्रशासकीय इमारतीचा अर्धे मैदान भरले आहे. अनेक वाहने गंजली आहेत, तर काहींची टायर चोरीस गेली आहेत.

दंड झालेल्या वाहनमालकांना महसूल प्रशासनाने अनेक वेळा नोटीस दिल्या. तरीही मालक वाहन सोडविण्यासाठी आलेले नाहीत. यामुळे अखेर या वाहनांचा लिलाव करून दंडाची रक्कम वसुली केली जात आहे.