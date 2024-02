SAKAL Impact : खोटा अहवाल देणाऱ्यांची चौकशी होणार : जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद

जळगाव : राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण मोहीम जिल्ह्यात २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारीदरम्यान राबविण्यात आली. जिल्ह्यात अपेक्षित असलेले सर्वेक्षण शंभर टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे.

मात्र या मोहिमेत जळगाव व भुसावळमधील अनेक प्रभाग उपनगरांतील नागरिकांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याचे समोर आल्याचे वृत्त आज ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते.

त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नोडल अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणच्या प्रगणकांनी अहवाल खोटा कसा दिला? याबाबत चौकशी करून अहवाल देण्यास सांगितला आहे. (SAKAL Impact Those giving false reports will be investigated Collector Ayush Prasad jalgaon)