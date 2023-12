Jalgaon Municipality News : महापालिकेच्या मक्तेदारांवर आयुक्तांची कृपादृष्टी; काम न करण्यासही मंजुरी

Jalgaon Municipality News : शहरातील रस्त्याची कामे सुरू आहेत, काही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तर काही कामे महापालिकेतर्फे सुरू आहेत. महापालिकेतर्फे सुरू असलेली रस्ते व गटारीची कामे करणाऱ्या काही मक्तेदारांवर महापालिका आयुक्तांची कृपादृष्टी दिसून येत आहे.

काही ठिकाणी डांबर प्लँट सुरू नाहीत. त्यामुळे मक्तेदांरानी चार ते पाच महिन्यांपासून कामे थांबविली आहेत.(Sanctioned not to work on municipal corporation to monopolies jalgaon news)