Jalgaon Accident News : उसाच्या ट्रॅक्टरखाली आल्याने शाळकरी मुलाचा जागीच मृत्यू

Jalgaon Accident News : भरधाव भुसावळकडे जाणाऱ्या उसाच्या ट्रॅक्टरखाली आल्याने बारा वर्षीय मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना यावल- भुसावळ मार्गावरील निमगाव येथील नयनसिंग पाटील यांच्या शेताजवळ बुधवारी (ता. २०) दुपारी अडीचच्या सुमारास घडली.

याबाबत ट्रॅक्टरचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(school boy died on spot after coming under sugarcane tractor jalgaon accident news)