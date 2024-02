Jalgaon Cotton News : हंगाम संपला तरी कापसाला नाही उठाव; यंदा केवळ 7 लाख गाठींचे उत्पादन

Jalgaon Cotton News : जिल्ह्यात कापूस हंगाम केव्हाच संपला तरी शेतकऱ्यांच्या कापसाला अद्यापही मागणी नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कापसाला मागणी नसल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांच्या कापसाला भाव नाही. यंदा ‘सीसीआय’चे केंद्र सुरू होऊनही कापसाची आवक वाढलेली नाही. शासकीय कापूस खरेदी ७ हजार २० रुपयांनी होत आहे.

तर व्यापारी कापसाला पाच हजार ते ६ हजार ८०० चा दर देत आहेत. कापूस उत्पादक शेतकरी, जिनिंग चालक, प्रेसिंग चालक, एक्सपोटर असलेली साखळी कापसाअभावी व कापसाला मिळालेल्या अल्प दरामुळे तुटली आहे.