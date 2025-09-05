Sanjay Patil : एटीएममधून पैसे काढले अन् ... शिवसेना नेता रहस्यमयरीत्या गायब! शिंदे गटात खळबळ, विधानसभेत होती मोठी जबाबदारी

शिवसेना (शिंदे गट) चे प्रमुख नेते आणि जळगाव ग्रामीणचे विधानसभा क्षेत्रप्रमुख संजय लोटन पाटील रहस्यमयरित्या बेपत्ता झाल्याने राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली होती. मात्र, आता त्यांचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यांचे दोन्ही मोबाईल फोन बंद असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..बँकेतून पैसे काढल्यानंतर गायबपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संजय पाटील यांना शेवटचे जळगाव शहरातील एका बँकेच्या एटीएममध्ये पैसे काढताना सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये पाहिले गेले. त्यानंतर ते कोर्ट चौकाकडे जाताना दिसले. काही सूत्रांनुसार, ते जळगाव रेल्वे स्थानकावर अयोध्येला जाणाऱ्या रेल्वेत बसले असावेत, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, यानंतर त्यांचा कोणताही संपर्क झालेला नाही. त्यांचे मोबाईल बंद असल्याने त्यांचा शोध घेणे पोलिसांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे..Jalgaon Cyber Fraud : ‘तुमच्या खात्यात पैसे कुठून आले?’; सायबर टोळीच्या जाळ्यात अडकलेल्या तरुणांचा पर्दाफाश!.पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निकटवर्तीयसंजय पाटील हे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. जळगाव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रात त्यांचा दबदबा होता. मूळचे धरणगाव तालुक्यातील दोनगावचे रहिवासी असलेले संजय पाटील सध्या धुळे येथे वास्तव्यास होते. काही दिवसांपूर्वी ते धुळ्याहून गावाकडे जात असल्याचे सांगून घरातून निघाले होते. त्यानंतर त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात त्यांच्या कुटुंबीयांनी तक्रार नोंदवली आहे..पोलिसांचा तपास सुरू, सस्पेन्स वाढलाजळगाव शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक माहितीच्या आधारे त्यांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिसांनी रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता, संजय पाटील अयोध्येला जाणाऱ्या रेल्वेत बसल्याची शक्यता समोर आली आहे. मात्र, त्यानंतर त्यांचा पत्ता लागलेला नाही. या प्रकरणाने स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे..राजकीय परिणामसंजय पाटील यांच्या बेपत्ता होण्याने शिवसेना (शिंदे गट) मध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या होत्या. त्यांच्या अचानक गायब होण्याने अनेक चर्चा निर्माण झाल्या आहेत. स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे. काहींच्या मते, यामागे राजकीय षडयंत्र असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, तर काहीजण वैयक्तिक कारणांचा अंदाज लावत आहेत..समाजमाध्यमांवर चर्चासंजय पाटील यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या बेपत्ता होण्याची बातमी समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली असून, अनेकांनी त्यांच्या सुरक्षित परतण्यासाठी प्रार्थना केली आहे. स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्तेही पोलिसांना सहकार्य करत आहेत. या प्रकरणाचा तपास करून पोलिसांनी लवकरात लवकर सत्य समोर आणावे, अशी मागणी व्यक्त केली जात आहे.संजय पाटील यांच्या बेपत्ता होण्यामागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांचा तपास तीव्र झाला आहे. त्यांच्या मोबाईलच्या लोकेशन ट्रॅकिंगसह इतर तांत्रिक बाबींचा वापर करून पोलिस त्यांचा ठावठिकाणा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जोपर्यंत संजय पाटील सापडत नाहीत, तोपर्यंत हा रहस्यमय गूढ कायम राहणार आहे..Mumbai Shivsena Protests : मुंबईत कॉंग्रेस विरोधात पेटले शिंदेंचे शिवसैनिक! पृथ्वीराज चव्हाणांनी कोणतं वक्तव्य केलं होतं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.