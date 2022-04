जळगाव : पैसे दिले नाहीत म्हणून जावयाने सासूला झोडपले

By

जळगाव : सासूबाईने जावयाला पैसे दिले नाहीत, म्हणून सासू-जावई यांच्यात वाद झाला. वादाचे पर्यवसन हाणामारीत होऊन जावयाने सासूबाईला लाकडी दांड्याने मारहाण करून जखमी केले. तक्रारीवरून पोलिसांनी जावई संतोष पवार याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. (Son-in-law beat his mother-in-law for money in Jalgaon)

मन्यारखेडा (ता. जळगाव) येथे बालीबाई भारमल राठोड (वय ४२) कुटुंबीयांसह वास्तव्याला आहेत. त्यांच्या मुलीचा विवाह जळगाव शहरातील रामेश्वर कॉलनीत संतोष बबलू पवार यांच्याशी झाला आहे. मंगळवारी (ता. २६) पहाटे साडेपाचला जावई संतोष पवार सासूबाई राठोड यांच्याकडे पैसे मागण्यासाठी आला होता. त्या वेळी पैसे देण्यास नकार दिल्याने संतोषने शिवीगाळ करून काठीने सासू बालीबाई राठोड यांना बेदम मारहाण करून पळ काढला. जखमी बालीबाई राठोड यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नशिराबाद पोलिस ठाण्यात जावई संतोष पवार याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक फौजदार रवींद्र तायडे तपास करीत आहेत.

हेही वाचा: जळगाव पुन्हा गँगवॉरच्या वाटेवर? गोळीबार झाल्याच्या चर्चेला उधाण

हेही वाचा: जळगाव : अश्लील फोटो काढून तरुणीला ब्लॅकमेलिंग