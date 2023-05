Board of Directors Election : पणन संचालक मंडळाच्या निवडणुकीला स्थगिती

Jalgaon News : महाराष्ट्र राज्य पणन संचालक मंडळ निवडणुकीला सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने न्यायालयाच्या आदेशाने स्थगिती दिली आहे. (stay order to Election of Board of Directors of Marketing Jalgaon News)

२०२३ ते २०२८ या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी पणन संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ तसेच पणन महासंघाच्या उपविधीमधील तरतुदी विचारात घेऊन सर्वसाधारण सभेत उपविधी क्रमांक ४१ (१) व अन्य काही बदल मंजूर करण्यात आला.

हा उपविधी दुरूस्तीचा प्रस्ताव पणन संचालक पुणे यांना सादर करण्यात आला. सुनील भाऊराव फुंडे यांनी या बदलास आव्हान दिले. त्यावर उच्च न्यायालय नागपूरच्या खंडपीठाने १५ मे २०२३ ला आदेश दिले.

उपविधी क्रमांक ४१(१) मधील होऊ घातलेले बदल विचारात घेऊन याचिकेच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून याचिकाकर्त्यास नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर सुनावणी न्यायालयाच्या उन्हाळी सुटीनंतर निश्‍चित करण्यात येणार आहे.

उपविधी क्रमांक ३७ व ४१(१) मधील दुरूस्ती करणे आवश्‍यक असून त्या करिता कायद्यातील तरतूदीनुसार कालावधी लागणार आहे, उपविधीमधील दुरूस्ती न झाल्यास पणन महासंघाचे अनेक सदस्य संस्थाचे प्रतिनिधी संचालक मंडळाची निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहणार आहेत.

सुनील भाऊराव फुंडे व इतर विरूध्द महाराष्ट्र शासन या न्यायालयीन प्रकरणी उच्च न्यायालयाने १५ मे २०२३ ला दिलेला आदेश लक्षात घेत पणन महासंघाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी सर्व सदस्य संस्थांना समान संधी देण्यासाठी सध्या चालू असलेली निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करणे योग्य राहील अशी शासनाची खात्री झाल्याने निवडणुकीस स्थगिती देण्यात येत असल्याचे आदेश सहसचिव पणन डॉ.सुग्रीव धपाटे यांनी काढले आहेत.