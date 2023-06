Jalgaon News : चोरीस गेलेली दुचाकी, रोकड मालकास परत

By

Jalgaon News : येथील आठवडेबाजारातून ४० हजारांच्या रोकडसह चोरीस गेलेली दुचाकी पोलिसांनी जप्त करून मूळ मालकास परत केली. येथील गोविंद पुजारी यांची दुचाकी (एमएच २०, सीके ०२८५) आठवडेबाजारातून चोरीस गेली होती. (stolen bike was returned to original owner by police jalgaon news)

दुचाकीच्या डिकीत ४० हजार रुपयांची रोकड होती. श्री. पुजारी यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ यांच्या आदेशावरून पोलिस कर्मचारी विश्वास देशमुख व योगेश पाटील यांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजसह माहिती संकलित करून चोरट्याचा छडा लावला.

रोकडसह दुचाकी ताब्यात घेऊन ती श्री. पुजारी यांना परत केली. राहुल खताळ, योगेश गणगे, राहुल मोरे, हवालदार विश्वास देशमुख, विनोद पाटील, योगेश पाटील, नरेंद्र शिंदे आदी उपस्थित होते. पोलिसांच्या या कामगिरीचे कौतुक होत आहे.