Success Story : मोलमजुरी करणाऱ्या विधवा आईच्या कष्टाचे चीज! कळमसरेतील तरुणाची सातासमुद्रापार झेप

Success Story : येथील योगेश मधुकर देवरे (पाटील) यांची अमेरिका येथील ग्रॅन्युअल फार्मासिटिकल्स कंपनीत वॉशिंग्टन येथे निवड झाली.

कुटुंबामध्ये कुठलीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी नाही. वयाच्या अवघ्या चौदाव्या वर्षी योगेशचे पितृछत्र देखील हरपले. परंतु आपल्या परिस्थितीला न डगमगता परिस्थितीशी संघर्ष करीत शिक्षण घेतले. आपल्या जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर योगेशने मोठी झेप घेतली आहे. (success story Yogesh Deore was selected in Washington D C at Granules Pharmaceuticals in America jalgaon news)

अगदी लहानपणापासून हुशार, संयमी, प्रामाणिक, मितभाषी अशी त्यांची ओळख गावात आहे. ते कळमसरे येथील (कै.) मधुकर किसन पाटील यांचे लहान पुत्र आहेत.

योगेशचे पहिली ते चौथी प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक मुलांची शाळेत झाले. इयत्ता पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण शारदा माध्यमिक विद्यालय कळमसरे येथे घेतले. त्यानंतर प्रताप महाविद्यालय अमळनेर येथून बारावी विज्ञानपर्यंत शिक्षण घेतले. त्यानंतर नंदुरबार येथील जिजामाता कॉलेज ऑफ फार्मसी येथून २०१९ मध्ये बी. फार्मसी पदवी संपादन केली.

शिक्षण घेताना आर्थिक अडचण होती. परंतु स्वतः मेहनत, आईने, भावाने मिळेल ते काम करून शिक्षण पूर्ण केले. मागील तीन वर्षांपासून तो गोवा येथील लुपिन फार्मासिटिकल्स येथे प्रॉडक्शन ऑफिसर म्हणून कार्यरत होता.

त्याची कामाची पद्धत आणि आवड पाहून अमेरिकेच्या प्रसिद्ध कंपनीत त्याची निवड झाली असून, तो त्या ठिकाणी कामावर रुजू झाल्याने गावातील मजुरी करून आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करणारी विधवा आई, भाऊ यांना यावेळी आनंदाश्रू डोळ्यात तरंगत होते.

तर गावातील मित्रपरिवार यांनी गावात त्याच्या यशाबद्दल सर्वत्र जल्लोष करीत आनंद साजरा केला. त्याच्या या शैक्षणिक प्रवास व यशामध्ये त्याचे मोठे बंधू मनोहर पाटील, विधवा आई यांचा खूप मोठा वाटा आहे.

मोठे बंधू हे देखील नामांकित कंपनीत चांगल्या पदावर कार्यरत आहेत. योगेश मुंबई विमानतळावरून अमेरिका वॉशिंग्टनसाठी रवाना होताच, मित्र परिवार व ग्रामस्थांच्या मोबाईल स्टेटसवर ‘कळमसरे गावाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा’ असे संदेश प्रत्येकाच्या मोबाईलवर दिसून आला.

एक सर्वसामान्य कुटुंबातील मोलमजुरी करणाऱ्या विधवा आईच्या मुलाने उच्चशिक्षित घेऊन विदेशात जाण्याचे स्वप्न परिवारासोबत गावाचेही नाव लौकिक वाढविल्याची भावना ग्रामस्थांनी यावेळी व्यक्त केली.