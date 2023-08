Gondgaon Crime Case : गोंडगाव येथे संशयिताला घटनास्थळी नेऊन पंचनामा; मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात

Gondgaon Crime Case : गोंडगाव येथील बालिकेवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. (suspect was taken to spot and panchnama in gondgaon crime case news)

या गुन्ह्यातील संशयित स्वप्नील पाटील याला सोमवारी (ता.७) पोलिस बंदोबस्तात घटनास्थळी आणण्यात आले होते. पोलिस प्रशासनाकडून अत्यंत गोपनियता पाळण्यात आल्याचे दिसून आले.

गोंडगाव येथील अत्याचाराच्या घटनेतील नराधमाला अत्यंत गोपनीय पद्धतीने सोमवारी दुपारी तीनच्या सुमारास घटनास्थळी आणण्यात आले होते.

संशयिताला मोठ्या बंदोबस्तात गोंडगाव येथे आणण्यात आल्याने मोठी गर्दी झाल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा पूर्ण केला.

सहायक पोलिस अधीक्षक रमेश चोपडे, सहायक पोलिस अधीक्षक अभयसिंग देशमुख, भडगाव पोलिस निरीक्षक राजेंद्र पाटील, पाचोरा पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ, भडगाव, चाळीसगाव शहर, चाळीसगाव वाहतूक व पाचोरा येथील असे तब्बल ४० पोलिस कर्मचारी व दंगा नियंत्रण पथकाचे २७ कर्मचारी व अधिकारी मिळून तब्बल सत्तरहून अधिकचा फौजफाटा सुरक्षेच्या कारणास्तव तैनात करण्यात आला होता.