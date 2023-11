Jalgaon News : खेडरोडवर टेलरचे दुकान पेटले तयार मालासह साहित्य खाक

Jalgaon News : शहरातील जुना खेडी रोडवरील जितू टेलर यांच्या दुकानाला अचानक आग लागल्याने सुमार १ लाख ८७ हजारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. टेलरिंग दुकानात लागलेल्या आगीचे ठोस कारण अद्याप समोर आले नसून आग कशाने लागली किंवा खोडी काढण्यासाठी कोणी आग लावली असावी, या बाबत पोलिस तपासात माहिती उघड होणार असून शनिपेठ पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी आकस्मिक आगीची नोंद करण्यात आली आहे. (tailor shop on Khed Road was burnt down with ready made goods jalgaon news)

शहरातील जुना खेडी रोडवर प्रल्हाद छगन बाविस्कर (वय ४९) कुटुंबीयांसह वास्तव्याला आहेत. टेलरिंगचे काम करून आपला उदरनिर्वाह करतात. त्यांचे जुना खेडीरोडवर जितू टेलर नावचे दुकान आहे.

शनिवार(ता.२५) रोजी सकाळी साडेसातच्या सुमारास त्यांच्या टेलर दुकानाला अचानक आग लागली. या आगीत शिवलेले व न शिवलेले कपडे, मशिनरी साहित्य असा एकूण १ लाख ८७ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जळून खाक झाला आहे.

माहिती मिळाल्यावर महानगरपालिकेचा अग्निशमन बंब घटनास्थळी दाखल झाल्याने ही आग आटोक्यात आणण्यात आली. मात्र, ही आग कशामुळे लागली याची कोणतीही माहिती उपलब्ध झालेली नाही. दुकानदार प्रल्हाद बाविस्कर यांनी दिलेल्या खबरीवरून शनिपेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक आगीची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक योगेश ढिकले तपास करीत आहेत.