Jalgaon News : दशक्रिया विधीच्या पैशातून गावाला टँकर; पाटील कुटुंबाचे दातृत्व आदर्शवत

By

Jalgaon News : गावासह परिसरात उन्हाळ्यात ग्रामस्थांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. त्यासाठी गावातील लोकांना मोफत जलसेवा घडावी, यासाठी वडिलांच्या दशक्रिया विधीच्या पैशातून येथील पाटील कुटुंबीयांनी स्वखर्चाने टँकर उपलब्ध करून दिला.( Tanker to village from money of Dasakriya ritual jalgaon news)

येथील भिकन कौतिक पाटील यांचे गेल्या रविवारी (ता.८) निधन झाले. गंधमुक्तीचा कार्यक्रम मंगळवारी (ता. १७) होता.

या कार्यक्रमात वडिलांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ गावातील लोकांना जलसेवा मोफत उपलब्ध व्हावी म्हणून एरंडोल पंचायत समितीचे माजी सदस्य तथा उत्राण अहिरहद्दचे सरपंच भागवत पाटील व त्यांच्या परिवाराच्यावतीने माजी पालकमंत्री सतीश (अण्णा) पाटील यांचे पुत्र जिल्हापरिषद सदस्य रोहन पाटील गावाचे प्रभारी सरपंच हारून देशमुख यांच्या हस्ते पाण्याच्या टँकरचे लोकार्पण करून पंचायतीस सुपूर्त करण्यात आले.

त्यावेळी बाजार समितीचे माजी संचालक आनंदा धनगर, गुजरहद्दचे प्रभारी सरपंच वाल्मीक ठाकरे, चंद्रकांत वाघ, जितू महाले, गौतम खैरनार, दिनेश आमले, सर्व पाटील परिवार व ग्रामस्थ उपस्थित होते.