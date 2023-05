Jalgaon Temperature News : जळगाव जिल्ह्यात तापमान पुन्हा 44 अंशांकडे

By

Jalgaon News : जिल्ह्यात ४७ अंशांपर्यंत गेलेले तापमान ‘मोचा’ वादळामुळे काहीसे खाली आले होते. मात्र, शुक्रवारी (ता. १९) तापमान पुन्हा वाढू लागले आहे. ‘मोचा’ वादळामुळे तापमानात दोन ते तीन अंशांनी घट झाली होती.

दुपारी उन्हाचा तडाखाही फारसा जाणवत नव्हता. रविवार (ता. १४)पासून व गुरुवार (ता. १८)पर्यंत तापमान ४१ ते ४२ अंशांदरम्यान होते. मात्र, शुक्रवारी ४३.८ अंशांपर्यंत तापमान वाढले. (Temperature in Jalgaon district again towards 44 degrees Jalgaon News)

हवामानतज्ज्ञांच्या मते २० ते २४ दरम्यान पुन्हा उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे, तसेच ४८ अंशांपर्यंत तापमान जाण्याचा अंदाज वर्तविला आहे.

‘अल निनो’ च्या प्रभावामुळे जिल्हा प्रशासनाने उन्हाळा अतिशय कडक राहणार असल्याचे अगोदरच स्पष्ट केले आहे.

नागरिकांनी दुपारी बारा ते सायंकाळी पाचदरम्यान घराबाहेर पडून उन्हात कामे करणे टाळावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.