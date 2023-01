Jalgaon News : दर्ग्यावरील झेंड्यावरून विटनेरमध्ये तणाव

जळगाव : विटनेर (ता. जळगाव) येथील दर्ग्यावर पाकिस्तानी झेंडा लावल्याच्या गैरसमजातून संप्त ग्रामस्थांनी दर्ग्यावरील सेवेकऱ्यास पोलिसांच्या ताब्यात दिले. एमआयडीसी पोलिसांच्या चौकशीत हा झेंडा पाकिस्तानचा नसून धार्मिक म्हणून लावल्याचे उघडकीस आले. पोलिसांनी तो झेंडा जप्त केला आहे.

विटनेर गावाजवळील दर्ग्यावर पाकिस्तानचा झेंडा लावल्याची माहिती विटनेर ग्रामस्थांसह पोलिसपाटलांना मिळाली. त्यावरून ग्रामस्थ आणि पोलिसपाटलांनी घटनास्थळ गाठून तो झेंडा काढून घेतला व दर्ग्यावरील व्यक्तीला पोलिसांच्या स्वाधीन केले.

त्या व्यक्तीवर कारवाईची मागणी ग्रामस्थांनी केली. मात्र, पाकिस्तानचा झेंडा नसल्याचे पोलिस चौकशीत समोर आले. (Tension in Winter from flag on shrine Devotees of Jamner in custody Police confiscated flag Jalgaon News )

हेही वाचा: Nashik News : मार्चमध्ये रामवाडी पूल दरम्यान नदीपात्रात Boating! दोन्ही बाजूला जेट्टी तयार

ग्रामस्थांशी पोलिसांचा संवाद

एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक जयपाल हिरे यांनी विटनेर ग्रामस्थांशी संवाद साधत प्रत्येकाच्या शंकेचे निरसन केले व झेंड्याबाबत गैरसमज दूर केला. झेंड्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून पोलिसांनी झेंडा ताब्यात घेतला आहे. तर दर्ग्यावरील व्यक्तीला समज दिली आहे.

अन्‌ बाबा आले स्वप्नात

एमआयडीसी पोलिसांनी केलेल्या तपासात जामनेर येथील गोपाळ सुपडू कहार यांनी हा झेंडा लावल्याचे समोर आले. पोलिसांनी गोपाळ कहार यांची चौकशी केल्यावर ‘बाबा माझ्या स्वप्नात आले होते, म्हणून मी श्रद्धेतून तो झेंडा लावला, पण तो पाकिस्तानचा झेंडा आहे किंवा नाही मला माहिती नाही’, असे गोपाळ कहार यांनी सांगितले.

आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

हेही वाचा: Nashik News | वायुप्रदुषण नियंत्रणासाठी हवी नागरिकांची साथ : NMC आयुक्‍त डॉ.पुलकुंडवार

अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई

विटनेर गावात पाकिस्तानी झेंडा लावल्याच्या काही पोस्ट, व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झाले. ते सत्य नसून तो फक्त हिरवा आणि पांढऱ्या रंगाचा झेंडा आहे. तो पाकिस्तानचा झेंडा नाही. कुणीही अशा पोस्ट व्हायरल करू नये आणि अफवा पसरवू नये. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पोलिस निरीक्षक हिरे यांनी दिला आहे.

"त्या झेंड्याचे प्रत्यक्षात स्वरूप पाहिले असता, त्या झेंड्याला सफेद किनार आहे. अशी कुठलीही सफेद किनार पाकिस्तानच्या झेंड्याला नाही. त्यामुळे तो पाकिस्तानचा झेंडा आहे, असे म्हणता येणार नाही."

-जयपाल हिरे, पोलिस निरीक्षक

हेही वाचा: Nashik News: अंमलदारासाठी आयुक्तांचे निरीक्षकांना अल्टिमेटम; कर्मचाऱ्यांअभावी पथके होईना कार्यान्वित!