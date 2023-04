Jalgaon News : ‘धन्यवाद मोदीजी’ आभारपत्रे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंना सुपूर्द

Jalgaon News : भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत ‘धन्यवाद मोदीजी लाभार्थी मेळाव्या’चे आयोजन करण्यात आले. (Thank you Modiji letter of thanks were handed over to state president Bawankule jalgaon news)

रेशनकार्ड, ई- श्रमकार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, हॉकर्स लाभार्थी, उज्वला गॅस, अशा विविध योजनेच्या लाभार्थ्यांतर्फे ‘धन्यवाद मोदीजी’ आशयाची २५ हजार आभारपत्रे श्री. बावनकुळे यांना सोपविण्यात आली.

जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश भोळे, महानगराध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी यांनी ही पत्रे दिली. खासदार रक्षा खडसे, उन्मेश पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष स्मिता वाघ, प्रदेश सरचिटणीस विजय चौधरी, विशाल त्रिपाठी, डॉ. राधेश्याम चौधरी, मंडलप्रमुख राहुल वाघ आदी या वेळी उपस्थित होते.