Jalgaon Crime News : चोपडा येथील ब्युटीपार्लर संचालिका आज साहित्य खरेदीसाठी जळगावी आल्या होत्या. माल खरेदीनंतर चोपडा येथे जाण्यासाठी बसमध्ये चढतांना संगीता रवींद्र राणे यांच्या पर्समधील सोन्याची पेात, मोबाईलसह १७ हजार रुपये रोख असा ५० हजार ७०० रुपयांचा ऐवज अज्ञात चोरट्याने लांबविला. ( theft of purse and cash while boarding bus jalgaon crime news )

आज दुपारी ही घटना घडली. शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. चोपडा येथील रहिवासी संगीता राणे ब्युटीपार्लर चालवून कुटुंबाला हातभार लावतात.

ब्युटी पार्लरसाठी लागणारे साहित्य खरेदीसाठी त्या आज (ता. ४) चोपड्याहुन जळगावी आल्या होत्या.

साहित्य खरेदीनंतर दुपारी पावणे चार वाजेच्या सुमारास त्या शिवाजीनगर उड्डाणपुलापासून चोपडा बसमध्ये चढत असताना हातातील मोठ्या बॅगमध्ये ठेवलेल्या पर्समधून ४५ हजार रुपये किमतीची मंगलपोत, ४ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल आणि सतरा हजार रुपये रोख असा एकूण ५० हजार ७०० रुपयांचा ऐवज अज्ञात चोरट्याने चोरुन नेला.

घडला प्रकार लक्षात आल्यानंतर राणे यांनी शहर पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दिल्यावरून अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.