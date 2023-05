Jalgaon News : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (पुणे) फेब्रुवारीमध्ये घेण्यात आलेल्या इयत्ता बारावी परीक्षेचा निकाल गुरुवारी (ता. २५) ऑनलाइन जाहीर झाला. (This year Jalgaon district is ranked first from Nashik division jalgaon news)

नाशिक विभागातून यंदा जळगाव जिल्‍हा विभागातून प्रथम क्रमांकावर आहे. नाशिक विभागातून जळगाव जिल्ह्याचा बारावीचा निकाल ९२.७७ टक्‍के लागला.

पुणे शिक्षण मंडळातर्फे उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्राची परीक्षा फेब्रुवारी- मार्चमध्ये घेण्यात आली. परीक्षेचा निकाल गुरुवारी दुपारी दोनला ऑनलाइन जाहीर करण्यात आला. या निकालात नाशिक विभागीय मंडळाच्या कार्यकक्षेत नाशिक, जळगाव, धुळे व नंदुरबार या चार जिल्ह्यांचा समावेश असून, नाशिक विभागातून यंदा जळगाव जिल्ह्याचा सर्वाधिक निकाल लागला.

जळगाव अव्‍वल

नाशिक विभागातून सुमारे एक लाख ६३ हजार १० विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. पैकी एक लाख ४७ हजार २५६ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. यात जळगाव जिल्‍ह्यातून ४७ हजार १०४ विद्यार्थी बसले होते. यापैकी ४३ हजार ७०१ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, तर धुळे जिल्ह्यातील २३ हजार ६८४ पैकी २१ हजार ७५९ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून, उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची टक्‍केवारी ९१.८७ टक्‍के आहे, तसेच नंदुरबार जिल्‍ह्याचा ९२.६६ टक्‍के निकाल लागला आहे.

मुलींनीच मारली बाजी

दरवर्षाप्रमाणे यंदाही बारावीच्या परीक्षेत मुलींनीच बाजी मारली. नाशिक विभागात उत्तीर्ण होणाऱ्यांमध्ये मुलींची टक्‍केवारी ९३.९० टक्‍के, तर मुलांची टक्‍केवारी ८८.५५ टक्‍के आहे. यात जळगाव जिल्‍ह्यातून मुली ९५.२० व मुले ९१.०२ टक्‍के आहेत. धुळे जिल्‍हा मुली ९४.२७ व मुले ९०.०७ टक्‍के आणि नंदुरबार जिल्‍हा मुली ९४.८४ आणि मुले ९०.९३ टक्‍के आहे.

नाशिक विभागाचा निकाल

जिल्हा...... प्रविष्ट विद्यार्थी...... उत्तीर्ण विद्यार्थी.......टक्केवारी

जळगाव.....४७ हजार १०४.....४३ हजार ७०१.....९२.७७

नंदुरबार......१६ हजार ६२५.....१५ हजार ४०६.....९२.६६

धुळे........ २३ हजार ९१२.....२१ हजार ७५९....९१.८७

नाशिक......७४ हजार ५९७....६६ हजार ३९०.....८८.९९