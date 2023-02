National Helpline : ज्येष्ठ नागरिकांचा ‘व्हेलेंटाईन डे’ ; राष्ट्रीय हेल्पलाइनचा उपक्रम

जळगाव : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय (National) हेल्पलाइन १४५६७ च्या माध्यमातून त्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी शासनाकडून सदरहू हेल्पलाइन सुरु करण्यात आली आहे. (To create public awareness about national helpline number Valentines Day was celebrated by giving roses to senior citizens jalgaon news)

त्यामधून ज्येष्ठ नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींबाबत सदरहू टोल फ्री नंबरवर संपर्क करून त्यांना राहण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी, आरोग्याची अडचण सोडविता येते.

मुला मुलींकडून त्यांना संपत्ती मधून बेदखल केले गेले असेल तर त्या साठी विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून विनामूल्य विधी सेवा दिल्या जातात. याबाबतची जनजागृती व्हावी यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना गुलाब फूल देऊन ‘व्हेलेंटाईन डे’ साजरा करण्यात आला.

विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विनामूल्य विधी सेवा दिल्या जातात. कृषीसमृद्धी मल्टीपर्पज फाउंडेशन, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण क्रीडा ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे ज्येष्ठ नागरिकांसोबत एक नवीन उपक्रम ‘व्हेलेंटाईन डे’ चे औचित्य साधून ज्येष्ठ नागरिकांसोबत साजरा करण्यात आला.

ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये नवीन उत्साह, प्रेरणा, आत्मविश्वास, नवीन चेतना निर्माण करणे. त्यांना आपल्या सर्वांसोबत घेऊन चालणे ते आपल्या समाजाचा महत्त्वाचा घटक आहे हा विचार करून हा प्रयत्न केला आहे. यासाठी महेंद्र सोभागे, मीनाक्षी कोळी, सतीश उबाळे, मंगेश उमाळे, कुणाल शुक्ला, इम्रान तळवी यांनी प्रयत्न केले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन १४५६७ बाबत माहिती देण्यात आली.

