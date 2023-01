Jalgaon Crime News : चित्रा चौकातील ट्रेडर्स दुकान फोडले; जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

By

जळगाव : शहरातील चित्रा चौकातील शर्मा बिल्डिंगमधील जय लहरी ट्रेडर्स दुकान चोरट्यांनी फोडून दुकानातून ७२ हजार ९०० रुपयांचे साहित्य चोरून नेले. याबाबत जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Traders shop in Chitra Chowk broken into case registered at Zillapeth Police Station Jalgaon Crime News)

शहरातील साने गुरुजी कॉलनीतील रहिवासी हेमंत नंदलाल रंगलानी (वय ५०) यांचे चित्रा चौकातील शर्मा बिल्डिंगमध्ये जय लहरी ट्रेडर्स नावाचे शेतीला लागणारे इलेक्ट्रिक मोटारींचे दुकान आहे. दुकान चालवून ते आपला उदरनिर्वाह करतात. शनिवारी (ता. ३१) रात्री आठनंतर त्यांनी दुकान बंद करून घरी गेले.

दुसऱ्या दिवशी रविवार असल्याने दुकान बंद होते. सोमवारी (ता. २) सकाळी अकराला त्यांच्या दुकानावर काम करणारा कामगार सुरेश फेगडे यांनी फोन करून दुकानात चोरी झाल्याचे सांगितले. चोरी झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर हेमंत रंगलानी यांनी दुकानावर धाव घेऊन पाहणी केली.

चोरट्यांनी दुकानाचे शटरचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केल्याचे दिसून आले. हेमंत रंगलाणी यांनी सीसीटीव्ही फुटेज चेक केले असता, मध्यरात्री साडेतीनच्या सुमारास दोन अनोळखी व्यक्ती शटरचे कुलूप तोडून दोन इलेक्ट्रिक मोटर व इतर सामान, असा एकूण ७२ हजार ९०० रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेल्याचे उघडकीस आले.

याप्रकरणी हेमंत रंगलानी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात चोरट्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

