Tukaram Mundhe FDA Raids : तुकाराम मुंढे 'इफेक्ट'! बाजारपेठेतून सुटे तेल गायब, डेअरी व्यावसायिकही अस्वस्थ; अवघ्या 15 दिवसांत महाराष्ट्रातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले

जळगाव : राज्य अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदाची धुरा तुकाराम मुंढे यांनी हाती घेताच अवघ्या १५ दिवसांत संपूर्ण महाराष्ट्रातील भेसळखोरांचे धाबे दणाणले आहेत. एफडीएने राज्यभरात दूध, तूप, पनीर, दही यांसारख्या अन्नपदार्थांमधील भेसळीसह औषध दुकानांवरही धडक छापेमारीचे सत्र सुरू केले आहे. (Tukaram Mundhe Crackdown on Food Adulteration Intensifies).मुंढे यांच्या या धडक कारवाईच्या धसक्यामुळे जळगावच्या बाजारपेठेवर मोठा परिणाम झाला असून, शहरातील गुटखामाफियांनी आपले बस्तान हलविले आहे. दुसरीकडे कारवाईच्या भीतीने दूध, तूप आणि मिठाई विक्रेत्यांनी मालाची आवकच थांबवली असून, दाणा बाजारातून सुटे तेल पूर्णपणे गायब झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे..अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त पदावर तुकाराम मुंढे यांनी पदभार घेतल्यानंतर दूध, पनीर, तूप आणि दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळीवर छापेमारी झाली. त्यात बनावट दूध, युरियायुक्त, पामतेलापासून तयार झालेल्या दुधाचे गंभीर प्रकार जळगाव शहरालगत आढळून आले..Tukaram Mundhe Pattern : तुम्ही खाताय ते पनीर खरंच शुद्ध आहे? रत्नागिरीत 127 ठिकाणे छापे, 77 संशयास्पद नमुने जप्त; मुंढे पॅटर्नच्या भीतीने नामांकित कंपन्यांचे एजंट फरार.गुटखा गायबमहाराष्ट्रात गुटखाबंदी कायदा पारित होऊन जवळपास १५ वर्षे उलटली. बंदी असताना ब्लॅकने आणि पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात गुटख्याची विक्री-तस्करी महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यात सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्यात मध्यवर्ती जिल्हा असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्रासह इतर राज्यातून तस्करीच्या मार्गाने गुटखा आणून विक्री व साठवणूक सुरू होती..गावखेड्यापासून ते शहरात पान टपऱ्यांवर अक्षरशः तोरण लटकवून विक्री होणारा गुटखा आता गायब झाला आहे. मोठ्या पान दुकानदारांनी गुटखा ठेवणेच बंद केले असून, गल्लीतील किरणा दुकानदार, ठेल्यांवर गुटखा लपूनछपून ब्लॅकमध्ये विक्री होत असल्याचे चित्र जळगावात आहे..गुटखा गुदाम स्थलांतरिततुकाराम मुंढे यांच्या धास्तीने अन्न व औषध प्रशासनानेही कारवाईला गती आणली असून मिळेल तेथे छापेमारी केली जात आहे. अशातच तस्करीच्या मार्गाने येणाऱ्या गुटख्याची आवक पूर्णपणे बंद झाली नसली तरी भीतीपोटी गुटखामाफियांनी आपले गोदाम स्थलांतरित केले आहेत. शहरातील नामवंत विक्रेत्यांनी दुकानावर विक्री बंद करुन गुटख्यासाठी खास वेगळ्या ठिकाणी विक्री व्यवस्था केली आहे..Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक.व्यसनी वळाले तंबाखूकडेअन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईमुळे जळगावात गुटखा मिळेनासा झाला असून, काळ्या बाजारात केवळ ओळखीच्या ग्राहकांनाच तो मिळत आहे. परिणामी, व्यसनी लोकांनी तंबाखू-चुन्याकडे मोर्चा वळवला आहे. पानटपरीचालक आता तंबाखूच्या पुडीत कथ्था, चुना व सुपारी टाकून ओला ‘बार’ बनवून विकत असल्याने तंबाखूच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे..डेअरी उद्योग ‘एफडीए’च्या रडारवरजळगाव नजीकच्या धरणगाव, पाळधी व बांभोरी परिसरामध्ये दुधाचा फॅट वाढविण्यासाठी पामतेलाची भेसळ होत असल्याचा पर्दाफाश झाला आहे. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील १५ पैकी ८ तालुक्यांतून भेसळयुक्त दुधाच्या तक्रारी थेट आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. जिल्ह्यात बनावट पनीर व बटरची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने संपूर्ण डेअरी उद्योग ‘एफडीए’च्या रडारवर आला आहे. गेल्या १५ दिवसांत जळगाव शहरासह तालुक्यातील मुख्य डेअरींमधून दूध, दही, पनीर व तुपाचे नमुने तपासणीसाठी जप्त करण्यात आले आहेत..Tukaram Mundhe FDA Action : तुकाराम मुंढेंचा मोठा दणका! राज्यात महिनाभरात 904 ठिकाणी छापे, तब्बल 34 कोटी 66 लाख 90 हजारांचा मुद्देमाल जप्त.तेल विक्रेते धास्तावलेगेल्या महिन्यापूर्वीच गोडे तेलावर (शेंगदाणा) एक लिटर मागे २२ रुपयांची वाढ झाली होती. तर, राईसब्रेन, सूर्यफूल, सोयाबील तेलांचे दरही त्या तुलनेत वाढविण्यात आले होते. मोठ्या ब्रॅण्डस्कडून १ किलो तेल सांगून केवळ ९५० किंवा ९०० ‘एमएल’ तेल ग्राहकांना दिले जात होते. आता मात्र पूर्ण १ हजार ग्रॅम किंवा लिटरमध्ये १ लिटर, ५ लिटर, १५ लिटर दिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.