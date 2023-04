Jalgaon Crime News : मुंबईत ईद साजरी करणे पडले महागात; टीव्हीसह दागिने लंपास

Jalgaon Crime News : शहरातील गेंदालाल मिल परिसरात बंद घर फोडून सोन्याच्या दागिन्यांसह टीव्ही आणि रोकड लांबविल्याची घटना मंगळवारी (ता. २५) सकाळी उघडकीला आली. याप्रकरणी जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (TV and cash along with gold ornaments were stolen from house in Gendalal Mill area jalgaon crime news)

शहर पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे अय्युब दिलावर खान परिवारासह गेंदालाल मिल परिसरात वास्तव्याला आहेत. त्यांचा मुलगा अल्तमश खान हा मासूमवाडी येथे राहातो. अय्युब दिलावर खान ईद साजरी करण्यासाठी मुंबई येथे नातेवाइकांकडे गेले होते.

चोरट्यांनी त्यांचे बंद घर फोडून घरातून टीव्ही, सोन्याच्या वस्तू आणि ३५ हजारांची रोकड, असा एकूण ५० हजारांचा ऐवज चोरून नेला. अल्तमश खान हा मंगळवार (ता. २५) जळगावी परतले. गेंदालाल मिल येथील वडिलांच्या घरी गेले असता, त्याला घराचा दरवाजा उघडा दिसला.

घरात जाऊन पाहणी केली असता वस्तू अस्ताव्यस्त दिसून आल्या. त्याने शहर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली व तक्रार दिली. त्याने दिलेल्या तक्रारीवरून शहर पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.