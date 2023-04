Jalgaon Crime News : भाच्यांना भेटायला आलेल्या मामाला मारहाण

Jalgaon News : शहरातील उस्मानिया पार्क येथे राहणाऱ्या भाच्यांना भेटण्यासाठी आलेल्या मामाला चौघांनी मिळून बेदम मारहाण करत लोखंडी पट्टी डोक्यात टाकून गंभीर दुखापत केल्याची घटना घडली. शहर पोलिस ठाण्यात चौघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (man was brutally beaten by 4 people and seriously injured jalgaon crime news )

पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, तौसिफ शेख सलीम काकर (वय ३२) हा तरुण पोलिस कॉलनी, सुप्रीम कॉलनीत आपल्या परिवारासह वास्तव्याला आहे. मृत झालेली चुलत बहिणीच्या मुलांना भेटण्यासाठी रविवार (ता. २३) सायंकाळी पाचला तौसिफ उस्मानिया पार्क येथे गेला होता.

याचा राग आल्याने शरीफ रहेमान काकर (रा. तांबापूर), भिकन सलीम काकर, शाहरुख ऊर्फ गुड्डू सलीम काकर आणि सलीम नजीर काकर (सर्व रा. उस्मानिया पार्क) यांनी तौसिफला बेदम मारहाण केली.

यातील एकाने लोखंडी पट्टी डोक्यात टाकल्याने तौसिफ गंभीर जखमी झाला. त्याला जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले.

तौसिफने दिलेल्या फिर्यादीवरून संशयित आरोपी शरीफ रहेमान काकर (रा. तांबापूर), भिकन सलीम काकर, शाहरुख ऊर्फ गुड्डू सलीम काकर आणि सलीम नजीर काकर (सर्व रा. उस्मानिया पार्क) यांच्याविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस नाईक शशिकांत पाटील तपास करीत आहेत.