Jalgaon Crime News : राणीचे बांबरूड येथील दोघांना 5 वर्षांची शिक्षा; पाचोरा न्यायालयाचा निर्णय

पाचोरा (जि. जळगाव) : राणीचे बांबरूड (ता. पाचोरा) येथील भाउबंदकीमध्ये शेतातील पाण्याचे कुंड भरण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात पाचोरा न्यायालयाने या गुन्ह्यातील दोन आरोपींना दोन गुन्ह्यात पाच वर्षांची शिक्षा व प्रत्येकी २० हजारप्रमाणे ४० हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. (Two from Rani Bambarud sentenced to 5 years Pachora Court Decision Jalgaon Crime News)

शेतातील पाण्याचे कुंड भरण्याच्या कारणावरून २०१८ मध्ये झालेल्या वादात श्रीराम भदाणे यांनी पाचोरा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी पाचोरा न्यायालयाने निर्णय दिला असून, दीपक भदाणे व वाल्मीक भदाणे यांना न्या. जी. बी. औंधकर यांनी या गुन्ह्यात दोषी ठरविले असून, कलम ३२६ मध्ये तीन वर्षे सश्रम कारावास, ३३२४ मध्ये दोन वर्षे सश्रम कारावास व प्रत्येकी वीस हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

या गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक फौजदार हिरामण चौधरी यांनी केला असून, सरकारी अभियोक्ता रमेश माने यांनी सरकार पक्षातर्फे युक्तिवाद केला. पैरवी अधिकारी म्हणून पोलिस कर्मचारी दीपक पाटील व कोर्ट केसवाच म्हणून पोलिस कर्मचारी विकास सूर्यवंशी यांनी कामकाज पाहिले.

