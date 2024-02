Jalgaon: वरणगाव शहरात अनधिकृत टॉवरचे फुटलेय पेव! टॉवरच्या धोकादायक किरणोत्सर्गामुळे नागरिकांना बाधा होण्याची शक्यता

वरणगाव (ता. भुसावळ) : मोबाईल हा प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे. मोबाईल, इंटरनेट नेटवर्किंगचा वापर झपाट्याने वाढत चालला आहे.

त्यामुळे नागरिकांना सेवा पुरविण्यासाठी विविध कंपन्यांकडून नागरी वस्त्या व अनेक इमारतींवर अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारले गेले आहेत. मात्र, याकडे महसूल विभागासह महापालिकेचे दुर्लक्ष झाले असून. यामुळे प्रशासनाला महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. (Unauthorized tower burst in Varangaon city Potential disturbance to citizens due to hazardous radiation from tower Jalgaon)