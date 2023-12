Vande Bharat Train : मुंबई, पुण्याहून शेगावसाठी धावणार ‘वंदे भारत ट्रेन’; भक्तांचा प्रवास होणार आरामदायी

Vande Bharat Train : विदर्भाची पंढरी असलेल्या श्रीक्षेत्र शेगाव येथील संत गजानन महाराजांच्या देवस्थानाला भेट देणाऱ्या प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी व जलद होणार आहे.

यासाठी आता लवकरच मुंबई ते शेगाव आणि पुणे ते शेगाव अशा दोन ‘वंदे भारत ट्रेन’ चालवण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता बळावली आहे.(Vande Bharat train will start for Mumbai Pune to Shegaon jalgaon news)