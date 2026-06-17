Vidhan Parishad Election : निखिल-मनीष जैन यांच्यातील लढत; कोटींच्या व्यवहाराची राज्यभर चर्चा

जळगाव - विधान परिषदेच्या जळगाव स्थानिक प्राधिकार मतदारसंघातील निवडणूक नेहमीच राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरलीय. गेल्या काळातील लढतींमध्ये सर्वांत गाजलेली निवडणूक म्हणून २०१० मध्ये निखिल खडसे व मनीष जैन यांच्यात झालेली लढत. या निवडणुकीत दोन्ही बाजूंकडून कोट्यवधींचा खर्च झाल्याची चर्चा राज्यात रंगली होती. या निवडणुकीत एकनाथ खडसेंचे पुत्र निखिल यांचा पराभव झाला आणि इथेच खडसे- सुरेशदादा जैनांमध्ये वादाची ठिणगी पडून दोघांमध्ये टोकाची ‘दुष्मनी’ सुरू झाली.२०१० मध्ये भाजप- शिवसेना युतीचे उमेदवार म्हणून निखिल खडसे व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून मनीष जैन यांच्यासह अपक्ष उमेदवार म्हणून अनिल चौधरी अशी तिरंगी लढत होती. खरी लढत निखिल खडसे व मनीष जैन यांच्यात होईल, असे मानले जात होते. झालेही तसेच..सुरेशदादांच्या भूमिकेने वादया निवडणुकीत खरेतर सुरवातीपासूनच निखिल खडसेंचे पारडे जड मानले जात होते. एकनाथ खडसेंनी निवडणुकीचे नियोजन स्वत:कडे ठेवले होते. जिल्ह्यातील मतदारसंख्या व पक्षीय बलाबल तसेच नियोजनाच्या दृष्टीने निखिल खडसेंची बाजू भक्कम मानली जात होती. सुरेशदादा जैन त्या वेळी शिवसेनेत होते. त्यामुळे स्वाभाविकत: जळगाव महापालिकेतील जैनांची मते निखिल यांना मिळणे अपेक्षित होते. खडसेंनी त्यासाठी सुरेशदादांना विनंतीही केली होती. जैन यांनी सुरवातीला खडसेंना ‘निखिल आपलाच बच्चा आहे..’ या शब्दांत आश्वासन दिले. मात्र, नंतर जैनांनी शब्द फिरवला आणि मनीष जैन यांना पाठिंबा जाहीर केला..खडसेंची हक्काची मतेही फुटलीअशा प्रकारच्या निवडणुकीत खरेतर योग्य नियोजन आणि व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरते. २००४ ला जगवाणी- ए.टी. नानांच्या निवडणुकीत भाजपला ते जमून गेले. मात्र, २०१० ला खडसेंचे पुत्र मैदानात असताना खडसेंना अपेक्षित असलेली जिल्ह्यातील हक्काची मते फुटली. एकतर जळगाव मनपातील सुरेशदादा जैन गटाची मते मनीष जैनांकडे गेली, दुसरे म्हणजे फैजपूर पालिकेतील खडसेंच्या हक्काच्या मतांनी निखिल यांचा घात केला. आणि या निवडणुकीत निखिल यांचा निसटता पराभव झाला..जैनांशी कायमचे ‘वैर’हा पराभव खडसेंच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. निवडणुकीतील पराभवाचे निमित्त ठरले आणि खडसे- सुरेशदादा जैन यांच्यात कायमचे वैर निर्माण झाले. नंतर खडसेंनी जैन यांच्याविरोधात पालिकेतील कथित गैरव्यवहार, घरकुल घोटाळा आदी मुद्दे लावून धरले. २०१२ मध्ये घरकुल प्रकरणात जैन आणि कंपनीला अटक झाली. निखिल यांना पाठिंबा दिला असता तर कदाचित सुरेशदादा जैन व खडसेंमध्ये वैर निर्माण झाले नसते आणि पुढचे प्रकरण घडले नसते, असे आजही बोलले जाते..निकटवर्तीयांनीच दिला धोकाया निवडणुकीत खरेतर निखिल यांची बाजू भक्कम होती. पण, खडसेंच्या निकटच्या लोकांनीच त्यांच्याशी दगाफटका केल्याचे बोलले जाते. ज्यांच्याकडे मते जमविण्याची, मतदारांच्या व्यवस्थेची व त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी होती, त्यांनी खडसेंकडील व्यवस्थापनाची माहिती मनीष जैन यांना पुरवली, मनीष यांचा व मतदारांचा संपर्क घडवून आणला. त्यातूनच अगदी जवळचे लोक खडसेंपासून दुरावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.