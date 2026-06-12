Vidhan Parishad Election : जळगावात निर्णय होईना! अद्याप भाजपला पाठिंबा नाहीच; वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा

जळगाव - विधान परिषद निवडणुकीत नाशिक व जळगावच्या जागेचा एकमेकांत गुंतलेला गुंता अद्याप सुटलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यावर नाशिकला गोकुळ गिते यांनी माघार घेतली असली, तरी त्यांची नाराजी कायम आहे. मात्र, नाशिकवर जळगावचा निर्णय अवलंबून असल्याचे बोलले जात असताना, जळगावात मात्र अद्याप शिवसेना बंडखोराने भाजप उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केलेला नाही. त्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात येते..विधान परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वाधिक वादग्रस्त व चर्चेत राहिल्या त्या नाशिक व जळगावच्या जागा. नाशिकला शिवसेना उमेवाराविरोधात भाजपच्या गणेश गिते यांचे बंधू गोकुळ गिते यांनी अर्ज दाखल केला होता, तर जळगावची जागा भाजपला सुटल्यानंतर भाजप उमेदवार नंदकिशोर महाजन यांच्याविरोधात शिवसेना बंडखोर तथा जळगाव महापालिकेतील नगरसेविका रेश्मा कुंदन काळे यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे..जळगावात तिढा कायमनाशिकला भाजप बंडखोराने माघार घेतल्यानंतर जळगावात रेश्मा काळे भाजप उमेदवारास पाठिंबा जाहीर करतील, अशी अपेक्षा होती, पण गुरुवारी (ता. ११) रात्रीपर्यंत त्यांनी तशी भूमिका जाहीर केली नव्हती. त्यांच्याशी याबाबत संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही. जिल्हाप्रमुख विष्णू भंगाळे यांना याबाबत विचारले असता, अद्याप पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे व मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्यासंबंधी आदेश दिलेले नाहीत. त्यांचे आदेश मिळाल्यानंतर बघू, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे जळगावच्या बंडखोरीबाबतचा तिढा कायम असल्याचे चित्र आहे..दोन जागांचा एकमेकांत गुंताया दोन्ही जागांवर महायुतीत बंडखोरी झाल्याचे उघड आहे. नाशिकला गोकुळ गिते यांनी, तर जळगावात रेश्मा काळे यांनी माघारीच्या दिवसापर्यंत मित्रपक्षाच्या नेत्यांचे ऐकले नाही. माघारीच्या अंतिम दिवसानंतरही दोन्ही ठिकाणी दोन्ही बंडखोर उमेदवारांची मनधरणी सुरू होती. मात्र, त्यातून तोडगा निघत नव्हता. नाशिकला श्री. गिते यांच्या माघारीसाठी मंत्री उदय सामंत व गिरीश महाजन यांच्यात चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या, पण निष्पन्न काहीच झाले नाही. अखेरीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत गिते यांना आदेश देत शिवसेना उमेदवारास पाठिंबा जाहीर करण्यास भाग पाडले..नाशिकचा तिढा सुटला आहे. जळगावातही आम्ही त्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. आमचे नेते एकनाथ शिंदे याबाबत जो आदेश देतील, त्याप्रमाणे आम्ही काम करू. अद्याप त्यांचा आदेश प्राप्त झालेला नाही. जळगावातही तिढा सुटेल, त्यासाठी थोडी वाट पाहावी लागेल.- गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री, जळगाव जिल्हाभाजप उमेदवारास पाठिंबा देण्याबाबत अद्याप वरिष्ठ नेत्यांचे आदेश नाहीत. त्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील सध्या जिल्ह्यात नाहीत. ते जळगावात आल्यावर चर्चा करून निर्णय घेऊ.- विष्णू भंगाळे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.