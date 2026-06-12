जळगाव

Vidhan Parishad Election : जळगावात निर्णय होईना! अद्याप भाजपला पाठिंबा नाहीच; वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा

विधान परिषद निवडणुकीत नाशिक व जळगावच्या जागेचा एकमेकांत गुंतलेला गुंता अद्याप सुटलेला नाही.
Vidhan Parishad Election

Vidhan Parishad Election

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव - विधान परिषद निवडणुकीत नाशिक व जळगावच्या जागेचा एकमेकांत गुंतलेला गुंता अद्याप सुटलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यावर नाशिकला गोकुळ गिते यांनी माघार घेतली असली, तरी त्यांची नाराजी कायम आहे. मात्र, नाशिकवर जळगावचा निर्णय अवलंबून असल्याचे बोलले जात असताना, जळगावात मात्र अद्याप शिवसेना बंडखोराने भाजप उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केलेला नाही. त्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा असल्याचे सांगण्यात येते.

Loading content, please wait...
Bjp
Jalgaon
Decision
bjp leaders
Vidhan Parishad Election