Jalgaon Water Supply News : शहरातील पाणी पुरवठा एक दिवसाने पुढे ढकलला

Jalgaon Water Supply News : वीज वितरण कंपनीतर्फे मनपाच्या ३३ केव्ही फिडरची देखभाल दुरूस्ती करण्यात येणार आहे. (Water supply in city was postponed by one day jalgaon news)

त्यासाठी शनिवारी (ता. २६) फिल्टर प्लँटचा विज पुरवठा सकाळी दहा ते दुपारी चारपर्यंत बंद राहणार असल्याने शनिवारचा पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे.

त्या भागात होणारा पाणी पुरवठा रविवारी (ता. २७) करण्यात येईल. तसेच, पुढील भागातील पाणी पुरवठा एक दिवसाने पुढे ढकलण्यात येईल.

असे महापालिका पाणी पुरवठा अभियंता संजय नेमाडे यांनी कळविले आहे.