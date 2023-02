Jalgaon News : मनपा पदाधिकांऱ्याचा राजीनामा मागण्याचा पोकळेंना अधिकार काय?

जळगाव : महापालिकेतील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व नगसेवकांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी नगरसेवक दिलीप पोकळे यांनी केली आहे.

त्यांना ही मागणी करण्याचा अधिकार आहे का, असा सवाल शिवसेना महानगरप्रमुख शरद तायडे यांनी केला आहे. (What is right of Pokle to demand the resignation of municipal official ask shivsena sharad tayde jalgaon news)

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना शिंदे गटाला धनुष्यबाण निशाणी दिली आहे, तसेच शिवसेना नाव दिले आहे.

त्यामुळे आता शिवसेनेवर शिंदे गटाचा हक्क असल्याचा दावा करीत महापालिकेतील शिंदे गटाचे नगरसेवक ॲड. दिलीप पोकळ यांनी धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांनी राजीनामा द्यावा, असे अवाहन केले आहे.

त्याला उत्तर देताना शिवसेना ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख शरद तायडे यांनी म्हटले आहे, की पोकळे यांना राजीनामा मागण्याचा अधिकार आहे काय? ते स्वत:च एका पक्षात नाहीत, ते भारतीय जनता पक्षातर्फे निवडून आले.

त्यानंतर त्यांनी भाजप सोडला आणि महापौर निवडणुकीत शिवसेनेला मतदान केले. त्यानंतर त्यांनी शिवसेना ठाकरे गट सोडून शिंदे गटात प्रवेश केल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आपण नक्की कोणत्या पक्षात आहो,त हे प्रथम सांगावे. त्यानंतर आमच्या नगरसेवकांचा राजीनामा मागावा.