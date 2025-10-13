Whatsappवर 'ऑटो डाऊनलोड' सेटिंगमुळे व्यापाऱ्याला पावणे पाच लाखांचा फटका; एक 'फाइल' आली अन् खात्यातले पैसे झाले गायब

व्हॉटसअप हे सर्वाधिक वापरलं जाणारं सोशल मीडिया मेसेजिंग अॅप असून आता सायबर क्रिमिनल्स या माध्यमातून फसवणूक करण्यासाठी वेगवेगळी शक्कल लढवताना दिसतात. व्हॉटसअपवर लिंक पाठवून मोबाईल हॅक करायचा आणि बँकिंग डेटा चोरून खात्यावरचे पैसे काढून घेतल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. आता व्हॉटसअपमधील ऑटो डाऊनलोड सेटिंगमुळे एका व्यापाऱ्याला पावणे पाच लाख रुपयांचा फटका बसलाय. मोबाईलवर आपोआप एपीके फाइल डाऊनलोड झाली आणि त्यानंतर व्यापाऱ्याच्या खात्यातून ४ लाख ६४ हजार रुपये काढले गेले. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मोबाईल वायफायला कनेक्टक असताना मीडिया फाईल्स ऑटो डाऊनलोड होण्याचं सेटिंग व्हॉटसअपवर केलं होतं. त्यावेळी व्हॉटसअपवर एका अनोळखी नंबरवरून कस्टमर्स सर्व्हिस सपोर्ट अशा नावाने एपीके फाइल आली. ऑटो डाऊनलोड ऑप्शन सुरू असल्यानं ती फाईल डाऊनलोड झाली. त्यानंतर खात्यातून पावणे पाच लाख रुपये काढल्याचा मेसेज आला..धंगेकर, महायुतीत दंगा नको! उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा सल्ला, म्हणाले, पुण्याला गुन्हेगारी मुक्त करू.निलेश हेमराज सराफ असं जळगावमधील फसवणूक झालेल्या व्यापाऱ्याचं नाव आहे. सराफ यांच्या मोबाईलवर एपीके फाईल डाऊनलोड झाल्यानंतर अज्ञात आरोपीला मोबाईलचा अॅक्सेस मिळाला. यानंतर सर्व ओटीपी आणि इतर माहिती मिळवून खात्यातून पैसे काढण्यात आले. जेव्हा ही बाब सराफ यांच्या लक्षात आली तेव्हा लगेच सराफ बँकेत गेले आणि खाते होल्ड करण्यास सांगितलं. यामुळे त्यांचे खात्यावर शिल्लक असलेले पैसे वाचले..व्हॉटसअपवर असलेल्या ऑटो डाऊनलोड सेटिंगचा फटका निलेश सराफ यांना बसला. व्हॉटसअपवर फोटो, मेसेज किंवा व्हिडीओ आल्यास वायफायला कनेक्ट असताना ते डाऊनलोड होण्यासाठी ऑटो डाऊनलोड सेटिंग काही युजर्स लावतात. पण या ऑटो डाऊनलोडमुळे अनेकदा अनोळखी व्यक्तींकडून पाठवलेले आक्षेपार्ह फोटो, व्हिडीओ, लिंक डाऊनलोड होतात. यामुळे ऑटो डाऊनलोड सेटिंग टाळण्याचं आवाहन पोलिसांनी केलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.