जळगाव

Whatsappवर 'ऑटो डाऊनलोड' सेटिंगमुळे व्यापाऱ्याला पावणे पाच लाखांचा फटका; एक 'फाइल' आली अन् खात्यातले पैसे झाले गायब

Cyber Crime : व्हॉटसअपवर ऑटो डाऊनलोड सेटिंगचा जळगावमधील एका व्यापाऱ्याला मोठा फटका बसलाय. त्याच्या खात्यावरून सायबर चोरट्यानं तब्बल पावणे पाच लाख रुपये चोरल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
WhatsApp malware attack Jalgaon businessman loses nearly five lakh rupees

WhatsApp malware attack Jalgaon businessman loses nearly five lakh rupees

Esakal

सूरज यादव
Updated on

व्हॉटसअप हे सर्वाधिक वापरलं जाणारं सोशल मीडिया मेसेजिंग अॅप असून आता सायबर क्रिमिनल्स या माध्यमातून फसवणूक करण्यासाठी वेगवेगळी शक्कल लढवताना दिसतात. व्हॉटसअपवर लिंक पाठवून मोबाईल हॅक करायचा आणि बँकिंग डेटा चोरून खात्यावरचे पैसे काढून घेतल्याचे अनेक प्रकार घडले आहेत. आता व्हॉटसअपमधील ऑटो डाऊनलोड सेटिंगमुळे एका व्यापाऱ्याला पावणे पाच लाख रुपयांचा फटका बसलाय. मोबाईलवर आपोआप एपीके फाइल डाऊनलोड झाली आणि त्यानंतर व्यापाऱ्याच्या खात्यातून ४ लाख ६४ हजार रुपये काढले गेले. या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

Loading content, please wait...
Jalgaon
crime
whatsapp
cyber attack

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com