Jalgaon Crime News : विवाहितेला दारूच्या नशेत मारहाण

जळगाव : शहरातील महाबळ परिसरातील विवाहितेला दारूड्या पतीने मारहाण होत आहे. (woman is being beaten by drunk husband jalgaon crime news)

दीपाली धनराज निंबाळे यांचा विवाह धनराज शांतराम निंबाळे यांच्यासोबत मे २००६ मध्ये झाला आहे. धनराज निंबाळे यांना दारूचे व्यसन असून, लग्न झाल्यापासून विवाहितेचा छळ सुरू आहे. दारूच्या नशेत शिवीगाळ व मारहाण केली.

तसेच, पत्नीच्या आईवडिलांना ठार मारण्याची धमकी दिली. छळाला कंटाळून विवाहिता माहेरी आली. तिथे येऊनही मारहाण करीत होता. हा छळ सहन न झाल्याने विवाहितेने दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात धनराज निंबाळे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक ज्ञानेश्वर पाटील तपास करीत आहे.