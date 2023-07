Jalgaon Crime News : जामनेरला क्षुल्लक कारणावरून तरुणांसह महिलांना बेदम मारहाण; परिसरात तणावपूर्ण शांतता

By

Jalgaon Crime News : शहरातील श्रीराम पेठ भागात किरकोळ कारणावरून तरुणांसह महिलांना बेदम मारहाण केल्याने ११ जणांविरुद्ध रविवारी (ता. ९) रात्री गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शहरातील श्रीरामपेठ भागातील तरुण व महिलांना किरकोळ कारणावरून जमावाने बेदम मारहाण केली. ही घटना रविवारी (ता. ९) दुपारी तीन चारच्या सुमारास घडली आहे. ( women and youth were brutally beaten in jamner jalgaon crime news )

त्यामुळे परिसरात काही वेळ तणावाचे वातावरण होते. वीज रोहित्रातील इंधन घेतल्याप्रकरणी ही मारहाण केल्याचे महिलांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.

श्रीराम पेठ भागातील रोहीत्र दुरुस्तीचे काम सुरू असताना काही तरुणांनी त्यातील इंधन घेतले असता दुसऱ्या गटातील तरुणांनी मज्जाव केल्याने हा वाद उफाळून आला. वाद मिटतो न मिटतो, तोच काही वेळानंतर जमावाने तरुणांसह महिलांवर हल्ला चढविला. त्यात जितेंद्र कैलास कोळी (वय २३) व शुभम संजय लोणारी (वय २१) हे दोन जण मारहाणीत गंभीर जखमी झाले.

त्यांना पुढील उपचारासाठी जळगाव येथे जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तसेच आपल्या मुलांना होत असलेल्या मारहाणीतून वाचविण्यासाठी पुढे आलेल्या आशा कैलास कोळी व उषाबाई संजय लोणारी यांना सुद्धा ६० ते ७० जणांच्या जमावाने लाठ्या काठ्या व सोबतच दगडफेक करीत जीवघेणा हल्ला केला.

तसेच या टोळक्याने जातीवाचक शिवीगाळ करून तुम्हाला जिवंत सोडणार नाही, अशा धमक्या देत दोन्ही माता, पुत्रांना प्रचंड मारहाण केली, तसेच अंगावरील ४ ग्रॅम वजनाची सोन्याची पोत हिसकावून घेतले असल्याचे फिर्यातदी म्हटले आहे. उषाबाई लोणारी यांच्या फिर्यादीवरून जामनेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या हल्ल्यातील प्रमुख तन्वीर मुनाफ शेख, समीर शेख लाला, रशीद खान, उजेब खान, सलिम शेख, जावेद रशीद, आवेश शेख, आदिल शेख, लालू शेख सिराज शेख, निसार पटेल, फिरोज लंबेडा उर्फ डॉक्टर या ११ संशयितांविरुद्ध जामनेर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या मारहाणीनंतर जामनेर पोलिसांनी ठिकठिकाणी चोख बंदोबस्त ठेवला. शहरात तणावपूर्ण शांतता असून, कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक किरण शिंदे यांनी केले आहे.