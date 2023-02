Jalgaon News : जिम बांधकामाला विरोध करणाऱ्या महिलांना पैलवांनाची दमदाटी

जळगाव : शहरातील तांबापुरा येथे जिमच्या बांधकामास विरोध करणाऱ्या चार महिलांना (Women) शिवीगाळ करून धमकी देण्यात आली. (Women who are opposing the construction of gym are Abused threatened jalgaon news)

तांबापुरा येथे सार्वजनिक शौचालयाच्या जागी जिमचे बांधकाम केले जात असल्याची माहिती मिळाल्यावर बुधवारी (ता. १५) दुपारी अडीचच्या सुमारास संगीता जाधव यांच्यासह उज्ज्वला गौतम सुरवाडे, छाया वसंत सुरवाडे, लताबाई अशोक वैराट त्या जागी गेल्या.

त्याठिकाणी तांबापुऱ्यातील नासीर लसूणवाला व आसीफ डल्ला यांना येथे जिम बांधता येणार नाही, असे म्हटले. त्याचा राग आल्याने नासीर व आसिफ यांनी महिलांना शिवीगाळ केली, तसेच ‘आम्ही येथेच जिम बांधू ,तुम्हाला काय करायचे ते करा’, असे म्हणत धमकी दिली.

याबाबत संगीता जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पोलिसांत नासीर लसूणवाला व आसीफ डल्ला (रा. सहान मशिदीजवळ, तांबापुरा) या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक नितीन पाटील करीत तपास आहे.

महापालिकेचे तुघलघी फर्मान

जळगाव महापालिका कार्यक्षेत्रात शासनाने प्रत्येक घराबाहेर शौचालय मंजूर केले आहे. परिणामी, सार्वजनीक शौचालयाची आवश्यकताच नाही, तसेच महापालिकेस शौचालयांच्या सफाईचा खर्च पेलत नसल्याने सर्व सार्वजनिक शौचालय तोडण्याचा तुघलघी फर्मान प्रशासनाने दिले होते. त्याचाच परिपाक म्हणून तांबापुऱ्यातील शौचालय तोडून त्या जागी जीम बांधण्यात येत आहे. मात्र, त्याला परिसरातील महिलांचा विरोध असल्याने संघर्ष वाढला आहे.