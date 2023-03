Jalgaon News : मार्च एडिंगची कामे वेगात; कोशागार कार्यालयात सुटीच्या दिवशीही कामे!

जळगाव : आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना असलेल्या मार्च महिन्यात आर्थिक वर्षातील ताळेबंद, नफा- तोटा पत्रक तयार केले जाते.

शासकीय विभागांकडे आलेला निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ या महिन्यातच सुरू असते. (Work in Treasury office even on holidays due to march ending jalgaon news)

मार्चअखरेची आर्थिक कामे पूर्ण करण्यासाठी शनिवारी (ता. २५) सुटीच्या दिवशीही जिल्हा कोशागार कार्यालयासह विविध विभागांतील अकाउंट विभागातील कर्मचारी कार्यरत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.

यंदा १४ मार्चपासून शासकीय कमचाऱ्यांच्या संपामुळे सर्वच शासकीय विभागातील कामे ठप्प झाली होती. जिल्हा कोशागार कार्यालयात सुमारे एक हजार फाइल्स पडून होत्या. त्यावर कशाप्रकारे कामे करायची, असा प्रश्‍न अधिकाऱ्यांपुढे होता. मात्र २० मार्चला संप मागे घेण्यात आल्याने शासकीय कार्यालये पुन्हा गर्दीने गजबजली आहेत.

मार्चअखेरची कामे सर्वत्र सुरू आहेत. संबंधित विभागातील अकाउंट विभाग, तालुकास्तरावरील कोशागार कार्यालये, जिल्हा कोशागार कार्यालय, जिल्हा परिषदेचा अकाउंट विभाग, महापालिकेच्या अकाउंट विभागात शनिवारीही कामे सुरू होती. तर रविवारीही (ता. २६) कार्यालये अकाउंटच्या कामांसाठी सुरू असणार आहेत.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

संप मिटल्याने कोशागार कार्यालयातील सहाशे फाइल्सवर काम करून त्यांचा निपटारा करत संबंधित विभागांची बिले अदा करण्यात आली आहेत. ३१ मार्चच्या सायंकाळी सहापर्यंत कोशागार कार्यालयात बिले स्वीकारली जातील. रात्री अकरापर्यंत ती अदा करण्याची कामे करण्यात येतील.

पाच अतिरिक्त अधिकारी येणार

विविध विभागांच्या फायलींचा निपटारा करण्यासाठी नाशिक येथील लेखा व वित्त विभागातील पाच अधिकारी सोमवार (ता. २७)पासून जिल्हा कोशागार कार्यालयात येणार आहेत. यामुळे उर्वरित फाइल लवकर निकाली निघतील, अशी माहिती जिल्हा कोशागार अधिकारी श्री. गुंजाळ यांनी दिली.