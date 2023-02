Jalgaon News : अपघातात जखमी मजुराचा उपचारादरम्यान मृत्यू

By

पहूर (ता. जामनेर) : एसटी बसने दिलेल्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या मजुराचा मंगळवारी (ता. ७) पहाटे पाचच्या सुमारास मृत्यू झाला.

पहूर बसस्थानक परिसरात एसटी बसने दिलेल्या धडकेत हातगाडीवर मजुरी करून उदरनिर्वाह करणारा मजूर गंभीर जखमी झाल्याची घटना सोमवारी (ता. ६) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास घडली होती.

जखमीस तत्काळ पहूर ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. जखमीची अवस्था गंभीर असल्याने गोदावरी रुग्णालयात हलविण्यात आले. (Worker injured in an accident Death during treatment Jalgaon News)

अरुण नाना मोरे (वय ६१, रा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरनगर, पहूर पेठ) हे हातगाडीवर हमाली करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. सोमवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास पहूर बसस्थानक परिसरात हातगाडी लोटत असताना समोरून येणाऱ्या पाचोरा बस आगाराची भुसावळ-पाचोरा बसने (एमएच १४, बीटी २०७९) समोरून धडक दिली.

अरुण मोरे यास गंभीर दुखापत झाली होती. त्यास पहूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करून गोदावरी हाँस्पिटल येथे हलविण्यात आले आहे होते.

या प्रकरणी पहूर पोलिस ठाण्यात बसचालक गुणवंत भागवत गीते (वय ५४, रा.पिंपळगाव हरेश्वर, ता.पाचोरा) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भरत लिंगायत व पोलिस कर्मचारी रवींद्र देशमुख करीत आहे. दरम्यान, आज पहाटे उपचार सुरू असताना गंभीर जखमी असलेल्या अरुण मोरे यांनी प्राण सोडले.

