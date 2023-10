Jalgaon News : शेतकऱ्याने बाटलीत साकारल्या अनेक कलाकृती! अरुण पाटील यांचा आगळावेगळा छंद

By

Jalgaon News : नैसर्गिक प्रतिभेचं देणं कसं आणि कुणाला लाभेल, हे सांगताच येत नाही. मोराड (ता. जामनेर) या लहानशा गावातील शेतकऱ्याने साकारलेले कलाविष्कार पाहिले तर क्षणभर कुणाचाही डोळ्यांवर विश्वास बसत नाही.

एक लिटर पाणी मावेल, अशा लांब आणि निमुळत्या बाटलीत अरुण पाटील यांनी अत्यंत व्यवस्थित अशी खाट तयार करून ती बाटलीतच विणलीही आहे. (works of art created by farmer in bottle jalgaon news)

तसेच, सुबक आणि रेखीव अशी नांगर व ‘वखरा’ची प्रतिकृती तयार करून नांगर, वखरही बाटलीतच वेतून दाखविण्याची कला साधली. बाटलीत चेंडू तयार करून त्याला पेंटिंग व रईसुद्धा तयार केली आहे. यासाठी छत्रीची तार, एक छोटी काडी, एक नट व हातपकडच्या सहाय्याने ते या कलाकृती साकारतात.

चोपन्नवर्षीय श्री. पाटील यांना तरुण वयापासूनच वेगवेगळे छंद असून, स्थापत्य किंवा कारागिरी म्हणता येईल, अशा कलेची जन्मदत्त देणगी लाभली आहे. तरुण वयात पाटील हे धान्य गाळण्यासाठी लागणाऱ्या वेगवेगळ्या आकाराच्या गाळण्या तयार करायचे. सुरुवातीला छंद आणि नंतर त्यांनी या कामाला व्यवसायाचे स्वरूप दिले. या व्यवसायातून त्यांना चांगली कमाई मिळत होती.

या कमाईतूनच बहिणीच्या विवाहासाठी त्यांनी खर्च केल्याचे सांगितले. मात्र, पुढे सामाजिक प्रतिष्ठेला गाळण्या बनविण्याचा व्यवसाय शोभत नाही, असे नातेवाइकांकडून सांगितले जात असल्याने त्यांनी हा व्यवसाय बंद केला.

पाटील यांनी या कलाकृती खानदेश महोत्सव- जळगाव, कृषी प्रदर्शन- पुणे व वसंत महोत्सव- नागपूर येथेही मांडल्या होत्या. तेव्हा त्यांना विविध प्रमाणपत्रे मिळाली असून, त्यांचा सत्कार करण्यात आला होता.

ज्यांना ही कला शिकण्याची आवड आहे, त्यांना पाटील हे प्रत्येक रविवारी मोफत याविषयीचे प्रशिक्षण देतात. मात्र, हे काम अवघड वाटत असल्याने तरुणांचा या कलेविषयी निरुत्साह असल्याचे त्यांनी सांगितले.