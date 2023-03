Jalgaon News : गुरूद्वाराजवळून दुचाकी लंपास

By

जळगाव : शहरातील आर. आर. शाळेजवळील गुरूद्वारा येथून एका तरुणाची दुचाकी चोरट्यांनी चोरून नेली. (young man bike was stolen by thieves from Gurudwara jalgaon crime news)

शुभम दिलीप राठोड (वय २७, रा. गणेश कॉलनी) सकाळी अकराला आर. आर. शाळेजवळील गुरूद्वाराजवळ कामानिमित्त दुचाकीने (एमएच १९, सीए ६५१९) आला होता.

दुचाकी उभी तो करून गेला. शुभम परत आल्यावर त्याची दुचाकी चोरट्यांनी लंपास केली होती. शुभमच्या तक्रारीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक गणेश पाटील तपास करीत आहे.