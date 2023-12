Jalgaon Accident News: रेल्वेचा धक्का लागून तरुणाचा मृत्यु; सलग दुसऱ्या दिवशी त्याच जागी अपघात

Jalgaon Accident News : केलेल्या कामाचा राहिलेला पगार घेण्यासाठी जात असताना धावत्या रेल्वेची धडक लागून रवींद्र अशोक मिस्तरी-शिरसाठ (३८, रा. हरिविठ्ठल नगर) जागीच ठार झाले. ही घटना रविवारी (ता.२४) हरिविठ्ठल नगर परिसरातील रेल्वे रुळावर घडली.

रवींद्र शिरसाठ-मिस्तरी बिल्डींग पेंटर म्हणून कार्यरत होते. आठवडाभर काम केल्यानंतर त्याचा मोबदला घेण्यासाठी ते हरिविठ्ठल नगरातून खंडेराव नगरकडे जात होते. (young man died after being hit by train Jalgaon Accident News)