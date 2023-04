Jalgaon Crime News : अमळनेर येथील तरुणास चौघांकडून बेदम मारहाण

By

Jalgaon Crime News : बहिणीशी झालेल्या भांडणाचे कारण विचारण्यासाठी गेलेल्या भावाला चार जणांनी बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी मारवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (young man from Amalner was brutally beaten by 4 people jalgaon news)

मांडळ (ता. अमळनेर) येथील शेख अय्याज शेख सलिम हे बुधवारी (ता.१२) मिस्तरी कामानिमित्त बाहेरगावी गेले होते. घरी आल्यावर त्यांना समजले की त्यांची बहीण नसिमबी शेख जहूर आणि शेजारी राहणारे नसिमबी शेख रहीम, फिरोज शेख रहीम, रईस शेख रहीम, रहीम शेख मुनिर यांच्यात मुलांच्या किरकोळ भांडणावरून वाद झाले होते. यावरून त्यांनी मारवड पोलिसात परस्पर तक्रारी देखील दाखल केलेल्या होत्या.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

याच भांडणाचे कारण विचारण्यासाठी शेख अय्याज गेले असताना नसिमबी रहीम, फिरोज, रईस, रहीम शेख मुनिर यांनी शेख फय्याज यांना लोखंडी टॅमीने मारहाण केली, तसेच खुनाची धमकी दिली.

यात त्यांचे डोके फुटून रक्त वाहू लागल्याने ग्रामीण रुग्णालयात उपचार घेऊन पुढील उपचारासाठी धुळे येथील रुग्णालयात पाठवले. या प्रकरणी चार जणांविरोधात मारवड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस कर्मचारी भरत ईशी तपास करत आहेत.