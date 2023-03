Jalgaon News : खेडीत छतावरून पडून तरुणाचा मृत्यू

By

जळगाव : खेडी खुर्द (ता. जळगाव) येथील तरुणाचा छतावरून (Roof) खाली पडल्याने जागीच मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. १) सकाळी सातला उघडकीस आली. अंकुश ज्ञानेश्वर चौधरी (वय २५) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. (youth fell from roof and died on spot jalgaon news)

खेडी खुर्द येथील अंकुश चौधरी मंगळवारी (ता. २८) रात्री जेवण करून घराच्या गच्चीवर झोपण्यासाठी गेला. बुधवारी (ता. १) सकाळी सातला त्याची आजी गोपाबाई चौधरी त्याला उठविण्यासाठी गेल्या असता, अंकुश छतावरून खाली पडल्याने मृतावस्थेत दिसून आला.

नातवाचा मृतदेह पाहून आजीने आरडाओरड केली. कुटुंबीयांनी आक्रोश केला. नेमका छतावरून अंकुश कसा पडला, हे कुणालाच समजले नाही. याबाबत जळगाव तालुका पोलिसांना कळविण्यात आले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला.

जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. मृत अंकुशच्या पश्चात आई सुनीता, भाऊ भावेश, वडील ज्ञानेश्वर चौधरी, आजी गोपाबाई असा परिवार आहे. याबाबत जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. पोलिस नाईक विश्वनाथ गायकवाड तपास करीत आहे.

जिना समजुन खाली टाकला पाय

अंकुश चौधरी हा गच्चीवर एकटाच झोपत होता. गच्चीला पॅरापेट वॉल नसल्याने जिना समजुन अंकूशचा पाय पडला आणि तो खाली केासळला असावा असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त होत असून तालूका पोलिसांनी घटनास्थळ पंचनामा केला असुन धार्मीक विधी अटोपल्यार कुटूंबीयाची विचारपुस हेाणार आहे अशी माहिती तालूका पेालिसांनी दिली.