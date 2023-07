Jalgaon News : माझ्यावरील आरोप माझी बायको सहन करणार नाही म्हणत युवकाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

By

Jalgaon News : भडगाव येथील लक्ष्मण धुडकू पाटील या युवकाने पाचोरा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. (youth from Bhadgaon Attempted self immolation in Pachora jalgaon news)

पोलिसांनी लगबगीने येऊन त्यास ताब्यात घेतल्याने अनर्थ टळला असून, पोलिस पुढील चौकशी करीत आहेत.

बाजार समितीच्या आवारात माझ्यावर चोरीचा खोटा आरोप लावला. मी कधीच खोटे बोलत नाही. माझ्यावर लावलेला आरोप माझी बायको सहन करणार नाही, ती रॉकेल टाकून मरून जाईल, असे म्हणत या युवकाने प्लास्टिक कॅनमध्ये सोबत आणलेले रॉकेल आपल्या अंगावर ओतले.

या प्रकार पोलिसांना कळतच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले व त्यांनी या युवकास ताब्यात घेतले. त्याच्या डोळ्यांची जळजळ होत असल्याने त्याच्या डोक्यावर पाणी टाकून त्यास पोलिस ठाण्यात नेले. पोलिस तपास करीत आहेत.